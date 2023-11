Pron: "Son momentos de tender puentes con una generación con la que no hemos sabido dialogar"

Patricio Pron está en la Argentina presentando su reciente novela "La naturaleza secreta de las cosas de este mundo" y piensa volver a Madrid a mediados de diciembre pero en este viaje llegó a votar en las elecciones presidenciales y vivir de cerca la campaña en la que se impuso Javier Milei como próximo presidente.

"Se trata de narrar y contarnos una historia distinta. La influencia sin responsabilidad, que es la que se practica en las redes sociales, es devastadora y supongo que en algún momento se le pondrá límite pero mientas tanto estamos bajo sus influjos", asegura en diálogo con Télam.

Télam: ¿Cómo viviste el proceso electoral?

Patricio Pron: Fui a votar con un leve escepticismo que pretendía pasar por esperanza y que negaba lo que se me hacía más evidente que es que esta es una sociedad rota y las elecciones no reparan una sociedad rota. El tema es cómo reuniremos los fragmentos rotos de un país y haremos otro mejor. Es un momento difícil. Serán años de recordarnos y recordar a otros que hay derechos que son inalienables porque para muchos de nosotros el derecho de una persona a una vida digna no es negociable y porque para muchos de nosotros lo que sucedió es tan preocupante. Se trata de que quienes creemos que los países no deben suicidarse nos unamos y discutamos de qué manera vamos a evitar que eso suceda. Son momentos de tender puentes con una generación con la que tal vez no hemos sabido de qué manera dialogar.

T: En ese escenario de desafíos, ¿la literatura puede ayudar a pensar de otra manera?

PP: Sí, adopta la forma de una resistencia. La que me interesa y aspiro a escribir se constituye en una resistencia en la medida de que las cosas son como son pero también de otra manera. Cuando termina la primera de las nouvelles del libro y se hace evidente qué es lo que Olivia recordó, decidí que tenía que contar la historia de Edward porque era una forma de interpretar los hechos que debían estar. La inteligencia consiste en la idea de postular dos ideas por completo contradictorias y ser capaz de evaluarlas y jugar con dos ideas completamente distintas en la cabeza. Es entender que su libertad no puede ir en detrimento de la libertad de otros. En eso también hay una forma de resistencia. Esto es una posición minoritaria en el mundo actual. En los próximos meses y años nos veremos confrontados con discursos de odio y no debemos dejarnos envenenar y hacer lo posible para no ser nosotros como ellos. Quizás algunos descubran que, llegados a una instancia de poder, quienes pretenden no pertenecer a una cierta casta pertenecen en mayor medida que otros. Eso desplazará sus intenciones de voto a otro lugar. Se trata de narrar y contarnos una historia distinta. La influencia sin responsabilidad, que es la que se practica en las redes sociales, es devastadora y supongo que en algún momento se le pondrá límite pero mientas tanto estamos bajo sus influjos. Noto en los más jóvenes un tremendo hartazgo de las redes sociales porque han comprendido lo dañinas que son. Además están sus padres y nadie quiere hacer las cosas que ellos han hecho. De todas maneras, la literatura propicia diálogos y puede contribuir para el enorme ejercicio de conciencia colectiva. Creemos que porque leemos en soledad estamos solos y no estamos solos cuando leemos y se nos postula la posibilidad de ser otros. (Télam)