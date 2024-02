Provincia y municipios establecen pautas de prevención y acción frente al aumento de mosquitos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reunió a referentes de epidemiología con representantes de los municipios, con el objetivo de elaborar un plan de trabajo que unifique los criterios de fumigación, prevención y control de vectores, ante el aumento de los mosquitos en distintos distritos bonaerenses.

A partir de la invasión de los llamados "mosquitos de las inundaciones" y la presencia sostenida en todo el territorio bonaerenses de la especie Aedes aegypti, transmisor del dengue, el Ministerio de Salud de la Provincia elaboró un comunicado para los 135 municipios bonaerenses, en el que se detalla que "actualmente y hasta el día de la fecha, se ha confirmado la circulación viral autóctona de dengue en 23 localidades, junto con la permanente detección de casos importados" de virus dengue y de fiebre chikungunya.

También se explicitó que "se suma a esta situación, la reemergencia de Encefalitis Equina del Oeste (EEO) con casos humanos positivos vinculados a ámbitos rurales de 40 municipios", y se aclaró que "esta enfermedad es transmitida por el mosquito de las inundaciones o Aedes albifasciatus".

Según se precisó, las zonas donde hay mayor cantidad de casos de dengue y las actualizaciones de EEO, se publican semanalmente en el Boletín Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, disponible en https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/boletines_epidemiologicos

En cuanto a cuáles son los criterios para aplicar la fumigación, se aclaró que "constituye una medida de control químico destinada a eliminar mosquitos adultos que transmiten arbovirosis como dengue, zika y chikungunya bajo un estricto interés sanitario", y se agregó que "debido a sus efectos adversos y al impacto negativo en la biodiversidad y en particular al efecto perjudicial que provoca en polinizadores y otras especies de insectos benéficos, su implementación siempre debe ser regulada por autoridades sanitarias".

En tanto, que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aclaró que "la fumigación no indica la aplicación de fumigación como método preventivo, reservándose su uso para bloqueo de casos de dengue u otros arbovirus y para el control de brotes".

Asimismo, se informó que "la invasión de mosquitos Aedes albifasciatusde los últimos días, si bien genera incomodidad y picaduras en la población de varias ciudades bonaerenses no constituyen un riesgo sanitario. Sólo pueden constituirlo en zonas donde se detectan casos de Encefalitis Equina del Oeste (EEO)", se sostuvo.

Mientras, el equipo de Epidemiología y Control de Vectores del ministerio de Salud bonaerense explicó que "las poblaciones de mosquitos se recuperan rápidamente luego de la fumigación, por lo que cualquier acción de control químico que se establezca, debe estar acompañada de actividades de control focal (con aplicación de larvicidas) y de saneamiento ambiental o descacharrado".

En esa línea, se detalló que "para que la fumigación sea efectiva, se debe realizar en la franja horaria en la que el mosquito presenta mayor actividad y las condiciones atmosféricas son óptimas, es decir, durante las primeras horas de la mañana (aproximadamente de 6 a 9 horas) y en las últimas horas de la tarde (de 18 a 21 horas)".

El comunicado ofrece apoyo para acciones de control vectorial con fumigación, y se aclaró que quienes lo requieran deben contactarse con el Departamento de Control de Vectores y Plagas del ministerio a través del correo: direcciondesaneamiento@ms.gba.gov.ar o al teléfono 0221-482-3580. (Télam)