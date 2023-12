Publican un réquiem escrito por Raymond Chandler, tal vez su texto más cercano a la poesía

"Requiem" es el título de un raro poema escrito por el maestro de la novela negra estadounidense Raymond Chandler en 1955, presumiblemente después de enviudar, y publicado hoy por primera vez, 68 años más tarde, por la revista Strand, luego de que su editor en jefe, Andrew Gulli, lo hallara traspapelado en la biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Gulli, quien llegó hasta esa biblioteca siguiendo las pistas y huellas de la posible obra inédita de Chandler, uno de los más grandes novelistas policiales de la literatura occidental del siglo pasado, dijo a la prensa británica que el texto, al que catalogó como un poema, "fue escrito cuatro años antes de la muerte del escritor y poco después de la muerte de su esposa, Cissy, que lo sumió en una depresión severa". 1955, el año del que data el poema, fue cuando Chandler intentó suicidarse.

“Hay un momento después de la muerte, cuando el rostro es hermoso/ cuando los ojos suaves y cansados ​​se cierran y el dolor termina”, se lee en las primeras líneas escritas por Chandler (1888-1959), publicada por Strand y reproducidas por el diario inglés The Guardian, parte de un texto que parece un intento por lidiar con la pérdida, el dolor y el fin de lo que su autor describe como la “larga inocencia del amor”.

En el texto "hay una visión muy turbia sobre quién es el personaje principal, de qué perspectiva proviene el poema", pero "​​en la última frase parece como si fuera el personaje de Raymond Chandler hablando de su esposa", señaló Gulli.

Según el editor, "Réquiem" podría haber sido "una especie de idea que Chandler tuvo para un obituario para su esposa".

El escritor "estaba tan angustiado -agregó Gulli- que ni siquiera tuvo la oportunidad de enterrar a su esposa,las cenizas permanecieron con él por el resto de su vida, tal vez le estaba escribiendo un mensaje a modo de poema”

Entrelazando narrativas en primera y tercera persona, Chandler describe el momento inmediatamente posterior a la muerte como “la larga inocencia del amor" que "entra suavemente" y que, "por un momento más, flota en silencio”; habla del desvanecimiento de “ropas brillantes”, de un “sueño perdido”, de “tres largos pelos en un cepillo” y de “almohadas frescas y mullidas/ sobre las que no cabe ninguna cabeza/ son todo lo que queda del largo y salvaje sueño”.

Para Gulli, ese texto "muestra la cualidad mística de Raymond Chandler, quien fue un escritor empírico: este es un poema muy idealista, que habla mucho de la pérdida que experimentamos en la vida. donde las personas que fallecen, a partir del acto de la muerte, se purificaran", subrayó.

"Lo que me encantó de este mensaje es que muestra que si las personas han fallecido, sus almas y sus recuerdos sobrevivirán a quienes los amaron”,concluyó el editor.

En los últimos años se han descubierto varias obras inéditas de Chandler: en 2020, una parodia de la cultura corporativa también publicada por Strand tras ser hallada en la biblioteca Bodleian; en 2017, una historia que cuestiona al sistema sanitario estadounidense; en 2015, una ópera cómica de 48 páginas descubierta en la Biblioteca del Congreso de Washington DC, casi 100 años después de que se registrara por primera vez.

Entre las obras más famosas de este escritor están las novelas "Adiós muñeca", "El sueño eterno", "El largo adiós" y "La ventana siniestra", junto a guiones como "Perdición", "La dalia azul" y "Extraños en un tren", dirigido por Alfred Hitchcock; y relatos como "El simple arte de matar" o "El olor del miedo". (Télam)