Quedó detenido un docente rionegrino, tras confirmación de condenas por abuso sexual infantil

Un docente de música quedó detenido en Río Negro luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme las condenas en su contra por diferentes causas de abuso sexual infantil al desestimar los recursos que había planteado la defensa del hombre en al menos tres casos denunciados en una escuela de la ciudad rionegrina de Cipolletti entre los meses de marzo a junio de 2014, informaron hoy fuentes judiciales.

Los informantes explicaron que la detención se concretó luego de que ayer la Corte Suprema desestimara el último recurso que interpuso la defensa del acusado, con lo cual se ratificaron las sentencias que orden su traslado a un establecimiento penitenciario para cumplir la pena, cuyo monto aún debe ser fijado dado que deben unificarse las sentencias de los distintos procesos a los que fue sometido.

La condena se confirmó sobre Carlos Meza quien era docente de música en el jardín de infantes 85 del barrio El Manzanar, en Cipolletti.

"La orden de detención fue dictada por la ex Cámara Primera en lo Criminal, con intervención de la fiscalía de esta ciudad", explicaron voceros judiciales.

Además, indicaron que se realizó un allanamiento en la vivienda donde residía el condenado que era monitoreado con un dispositivo electrónico de seguimiento GPS para evitar su fuga.

A partir de múltiples denuncias radicadas en su contra, se iniciaron distintos procesos penales que se juzgaron bajo el sistema procesal mixto, es decir, antes de la reforma procesal penal de la provincia de Río Negro.

Según se desprende de la causa, en octubre de 2017, los jueces Pablo Repett, Guillermo Baquero Lazcano y César Gutiérrez Elcarás , condenaron Meza por considerarlo autor del delito de "abuso sexual de menor de trece años de edad, agravado por ser el encargado de la educación".

Fue el primer juicio que se inició tras una denuncia, radicada por padres de niños que asistían a este establecimiento de educación inicial.

Dos meses más tarde, la misma Cámara Segunda sumó una nueva condena de tres años en suspenso por otras víctimas.

Y en febrero de 2018, la justicia volvió a condenar a Meza a cinco años de prisión, tras ser sometido a un tercer proceso, en un fallo firmado entonces por los jueces Julio Sueldo, Álvaro Meynet y Alejandra Berenguer.

En ninguna de las causas se le aplicó la prisión preventiva por lo que recién desde el lunes comenzó a cumplir su condena.

Tras la realización de los respectivos juicios, fue condenado a una pena que a cinco años de prisión por parte de la ex Cámara Primera en lo Criminal y otra unificada en cuatro años de cárcel efectiva, dictada por la ex Cámara Segunda en lo Criminal.

Ambas sentencias fueron recurridas por lo que el Superior Tribunal de Justicia intervino confirmándolas. En 2019, Meza y su defensa volvieron a recurrir la sentencia pero esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tras realizar el análisis del caso desestimó sus planteos.

Si bien aun debe realizarse una unificación entre las dos sentencias en su contra para arribar a una pena única, el hombre ya se encuentra detenido y a disposición del servicio penitenciario provincial.

(Télam)