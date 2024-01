Quirós advierte sobre un aumento en los casos de Covid-19 en CABA y llamó a vacunarse

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Fernán Quirós, advirtió hoy que se ha detectado un aumento en los casos de Covid-19 y, aunque señaló que son “mucho menos graves que antes”, llamó a la población a vacunarse.

“Estamos transitando un aumento de casos que son mucho menos graves que antes y cuando aparecen incrementos, algunos hacen cuadros graves sobre todo aquellos que no están protegidos por la vacuna”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, sostuvo que “no hay que preocuparse”, pero pidió a la población que mantenga “la campaña de vacunación como hace todo el mundo con la gripe o con la neumonía”.

“Estamos vacunando en todos los centros ambulatorios de la ciudad. Hay que pedir un turno en la página o presentarse directamente”, dijo, y agregó que el coronavirus “hoy quedó como una enfermedad viral más”.

Aclaró que “la vacuna ya no se cuenta por número de dosis” y precisó que “se van actualizando de acuerdo con el tipo de variante viral”.

Explicó que “hay un ciclo de aumentos de casos en el otoño-invierno y frecuentemente otros que se relacionan con los encuentros sociales en la Navidad o el Año Nuevo y en las primeras semanas de enero todos los años desde el 2020 hasta ahora”.

Quirós indicó que “el hisopado masivo no es necesario” y agregó que “se hisopa a los pacientes con factores de riesgo para poder tener un diagnóstico correcto”.

Por último, Quirós informó que en la ciudad hay “cuatro pacientes en terapia intensiva” internados por Covid-19 y “18 en sala general”. (Télam)