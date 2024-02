Realizan abrazo simbólico en una escuela de Palermo y piden respuestas ante reiterados robos

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Común N°9 "Genaro Berón de Astrada", en el barrio porteño de Palermo, reclamó a las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires una respuesta "inmediata y eficaz" ante los reiterados robos de computadoras y otros insumos educativos que sufrieron en los últimos dos años.

Así lo expresó esta mañana durante un abrazo simbólico a la institución, ubicada en las calles El Salvador y Avenida Medrano.

Según denunciaron los padres de estudiantes, la escuela sufrió cuatro robos en los últimos dos años en los que se llevaron 521 computadoras, como así también una alarma y una cámara de seguridad que habían colocado tras los primeros episodios.

"Venimos pidiendo desde el primer robo que las autoridades del Ministerio de Educación y del gobierno de la Ciudad se presenten para darnos una respuesta inmediata, clara y eficaz", expresó Mariano, padre de uno de los alumnos de nivel primario.

"Si es el cuarto robo, quiere decir que es muy fácil robar en esta escuela. Hemos pedido que haya un sereno, que se pongan rejas en la ventana por donde entran y presencia policial (que se puso a disposición), pero no hemos tenido respuesta del gobierno", agregó en diálogo con el canal de televisión C5N.

Tras el inicio de un nuevo ciclo lectivo el pasado lunes, la comunidad educativa de esta institución reforzó el reclamo a las autoridades porteñas al considerar que "no es un problema sólo de seguridad" sino que, al no tener las computadoras, "no se puede sostener la continuidad pedagógica" de los alumnos.

"Los alumnos no pueden estudiar y los docentes no pueden hacer su trabajo porque no tienen las herramientas", apuntó Mariano.

El último robo sucedió el pasado martes 13 de febrero, durante el feriado por Carnaval, y se llevaron 200 computadoras.

Si bien hay cámaras perimetrales en los alrededores de la institución, la comunidad educativa dice que no tiene acceso a las mismas y que no sabe "si se registraron los robos". (Télam)