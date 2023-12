Realizan distintas actividades en homenaje a sobrevivientes y víctimas de Cromañón

Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón realizarán este viernes y sábado distintas actividades a 19 años del incendio en el boliche del barrio porteño de Balvanera en el que murieron 194 personas durante un recital el 30 de diciembre de 2004.

Con motivo del aniversario, la Coordinadora Cromañón realizará el encuentro "Cromañón nos pasó a todxs" este viernes desde las 17 en la estación Tapiales de la línea Belgrano Sur, en el partido bonaerense de La Matanza, "para recordar con música, alegría y en familia".

Por otra parte, el sábado desde las 17 la organización No Nos Cuenten Cromañón llevará adelante una evento en homenaje a víctimas y sobrevivientes en el Obelisco, en el barrio porteño de San Nicolás, con artistas invitados y la presentación del libro Voces, Tiempo, Verdad, escrito por Bruno Larocca.

Este evento también se podrá ver por streaming con registro previo en www.acto.nonoscuenten.com.ar.

También el sábado, Movimiento Cromañón realizará una jornada durante todo el día que comenzará a las 10 en el Santuario de Once lindero al ex boliche Cromañón, continuará con una misa a las 18 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, seguido de una conferencia de prensa en Plaza de Mayo y a las 19.30 tendrá lugar una marcha hasta el Santuario con un acto de homenaje de cierre.

"Al cumplirse 19 años de la Masacre de Cromañón, nos convocamos a poner el cuerpo en las calles por Memoria, verdad y justicia y contra la impunidad de ayer y de hoy", sostuvieron desde Movimiento Cromañón en la difusión de la actividad, mientras agregaron: "Más que nunca es importante juntarnos, expresarnos colectivamente, pintar, gritar, cantar, marchar". (Télam)