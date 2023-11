Realizan el XXI Simposio Internacional Mundo Sano en el Centro Cultural de la Ciencia

El XXI Simposio Internacional Mundo Sano se realizará el próximo martes y miércoles en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde expertos nacionales e internacionales disertarán sobre enfermedades que afectan a poblaciones vulnerables, acceso a la salud e investigación traslacional e implementación, se informó hoy.

La iniciativa, de carácter abierta y no arancelada, contará con un escenario académico en el que se presentarán y debatirán estrategias para enfrentar los desafíos planteados por las "enfermedades desatendidas", como el dengue, rabia y lepra, en el C3 ubicado en Godoy Cruz 2270, indicaron sus organizadores.

El simposio, que reúne a científicos, profesionales y técnicos nacionales e internacionales, contará con siete bloques, entre los que se encuentran: "Inteligencia artificial al servicio de la salud"; "Nuevo escenario para enfrentar los brotes de dengue: vacunas y control vectorial"; "Presente y el futuro de la Lepra".

También se disertará sobre "Desarrollo de nuevos medicamentos para programas de desparasitación masiva"; "Una Salud: las zoonosis en el siglo XXI"; "Acceso a la salud de poblaciones desatendidas" y "Salud materno infantil para el control de las enfermedades infecciosas desatendidas".

Además, se llevará a cabo un taller sobre "Investigación en la implementación en salud" y exposiciones de trabajos en formato póster.

Entre los expertos internacionales que participarán del evento se encuentra Iván Darío Vélez, Miembro del World Mosquito Program; Terence Scott, Director de Global Alliance for Rabies Control y Alice Cruz, relatora especial sobre la lepra de las Naciones Unidas, entre otros.

A su vez, el miércoles 15 a las 14.30, expertos del Cideim (Centro Internacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de recurso humano en el campo de la salud, de Colombia) y TDR (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) dictarán el "Taller Introductorio sobre investigación de la implementación en salud: de la teoría a la práctica", actividad con cupos limitados que requiere inscripción previa.

Para participar del evento se deberá realizar el registro en el siguiente link: https://mundosanosimposio.com.ar/ (Télam)