Realizan la Noche de los Testeos de VIH en distintas partes del país

La denominada "Noche de los Testeos", una jornada de prevención y diagnóstico de VIH impulsada por AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation), junto a otras organizaciones, se realizará este sábado en diferentes ciudades del país, se informó oficialmente.

"Es importante dejar de lado los estigmas basados en la desinformación y perder el miedo a un resultado positivo. Conocer el status es el punto de partida para acceder a un tratamiento adecuado y, cuanto antes se detecte, existe mayor probabilidad de lograr la carga viral Indetectable e Intransmisible (I=I)", señaló Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina en un comunicado difundido por la organización.

En Argentina se estima que 140.000 personas viven con VIH, de las cuales 13% desconoce su diagnóstico, datos del último Boletín en Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina.

Tres años atrás, este porcentaje ascendía a 17%, lo que demuestra la importancia de la concientización y el acceso al test para conocer el status serológico e iniciar un tratamiento oportuno que evite el avance del virus y su transmisión.

El método de testeo rápido requiere solo de un pinchazo en el dedo, una pequeña cantidad de sangre y 20 minutos para obtener el resultado y no es necesario estar en ayunas.

El test de VIH también puede ser una oportunidad para identificar casos de prácticas de riesgo para vincularse a servicios de prevención, como la PrEP (Profilaxis Pre Exposición), la PPE (Profilaxis Post Exposición) o vacunas, diagnosticar otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y acceder a la atención médica necesaria en lo referente a la salud sexual.

"Tener un diagnóstico, ya sea positivo o negativo, te acerca a la salud sexual. La finalidad de esta y otras actividades que impulsamos desde AHF Argentina es vincular a la persona con la atención médica correspondiente, brindar información, atención y contención. Para eso es esencial que cada persona se acerque a su diagnóstico", concluyó Haag.

En la ciudad de Rosario, Santa Fe, se realizarán testeos rápidos y de manera gratuita en el Centro Comunitario de Salud Sexual Rosario, en Avenida Pellegrini 341, de 18 a 22; la jornada estará acompañada por música y diversas intervenciones artísticas.

En la Provincia de Buenos Aires se llevará a cabo en las localidades de San Martín en Casa Inés Centro Cultural (Rivadavia 3748), de 18 a 21; en Grand Bourg en La Rotonda (Eva Perón y Yermoli), de 18 a 21 y en Alejandro Korn en el Club Villa Coll (Avellaneda E/ Gainza y Frías) a partir de las 19.

En la Provincia de Entre Ríos, la actividad es en Paraná, en el Centro de Salud Selig Golding (Laurencena casi Ramírez), de 18 a 20:30; en Corrientes en la localidad de Itatí en el Paseo de la Diversidad (Castor de León y Cnel. Desiderio Sosa), de 19 a 21; y en Santiago del Estero en la Plaza San Martín (Absalón Rojas esq. Jujuy), de 19 a 22.

En la Provincia de Córdoba habrá en tres ciudades: Córdoba capital, en Mercado Alberdi (Mendoza 471- Plaza de la música), de 19 a 22; Mina Clavero en Costanera frente al Paseo del Artesano, de 20 a 22:30, y en Rio Tercero en Hospital Brigadier Gral. Juan B. Bustos, de 18 a 21.

En la Provincia de Jujuy se realizará actividad en Ledesma (Peatonal Sixto Ovejero y Av. Libertad) de 20 a 1; en la Provincia de La Rioja en Chilecito en Parque de la Ciudad (20 de Junio y San Nicolás), de 20 a hasta la medianoche; mientras que en Corrientes se hará en la capital provincial en Costaner Sur y Lavalle, de 19 a 22.

Para conocer más las actividades, se puede ingresar a las redes sociales de la organización: Facebook https://www.facebook.com/AHF.Argentina/; Twitter @AHFargentina e Instagram @ahfargentina. Para saber dónde realizarse la prueba rápida en cualquier oportunidad, se puede acceder a www.testdevih.org. (Télam)