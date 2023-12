Realizan pericias en el club bahiense donde fallecieron 13 personas tras el temporal

El fiscal a cargo de investigación iniciada por el fallecimiento de 13 personas en el Club Bahiense del Norte tras el fuerte temporal ocurrido el fin de semana, Cristian Aguilar, dijo hoy que se están realizando las primeras medidas con peritos oficiales e ingenieros de la Universidad Nacional del Sur y del Colegio de Ingenieros "para determinar qué pasó y si se pudo haber evitado", luego de iniciarse una causa penal por averiguación de causales de muerte.

"Se inició una causa penal por averiguación de causales de muerte, estamos tomando las primeras medidas con peritos oficiales -que depende del Poder Judicial- e ingenieros de la Universidad Nacional del Sur y del Colegio de Ingenieros, para acercar las primeras precisiones, determinar qué pasó", dijo a Télam Aguilar en Bahía Blanca, ciudad de más de 300.000 habitantes.

Y añadió: "Estamos ante un hecho muy grave (…) amerita que intervenga la fiscalía, que se forme una causa penal y que no queden dudas respecto de lo que pasó. Lo que vamos a hacer es determinar si esto se pudo a ver evitado o no. A partir de esa pregunta, de respuesta tan importante, veremos cómo sigue la causa penal".

También explicó que "el sector que se derrumbó es el posterior del frente del club", se trata de "una pared lateral donde se apoyaba el techo de lo que sería algo similar a un estadio".

"Abajo de ese sector estaba la tribuna y, en esa tribuna, las víctimas fatales", completó el fiscal.

Además, resaltó que estas primeras medidas "son las más urgentes para evitar que se pierda prueba y para que los ingenieros, que son las personas que saben de la materia, tengan una visión directa de lo que pasó".

En ese sentido, indicó que "ellos nos van a decir exactamente por qué se produjo el derrumbe, si hay alguna falla, o no, que lo haya provocado y, a partir de ahí, determinaremos si seguimos con la causa penal y cuál es el sentido de esa causa".

Luego de estos informes preliminares, "pediremos informes específicos respecto de esas pericias", adelantó.

"Es primordial contar con esa información para determinar cómo vamos a seguir", concluyó. (Télam)