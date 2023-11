Realizarán chequeo para prevenir la retinopatía diabética, principal causa de ceguera en los adultos

Las complicaciones asociadas a la retinopatía diabética (RD), derivadas por la ausencia de controles y la falta de tratamiento pueden llevar a la pérdida de la visión, aseguraron hoy desde el Hospital de Cínicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), donde el próximo 1ro. de diciembre realizarán chequeos gratuitos abiertos a la comunidad para detectar de modo temprano este tipo de afección.

"La RD implica el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos de la retina. Los altos niveles de azúcar en la sangre producen un deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina y puede llevar a un aumento de su permeabilidad y a la salida anormal de sangre y fluidos hacia la misma. Inicialmente, la enfermedad es asintomática, pero, si no existe un adecuado control de la glucemia y exámenes oftalmológicos periódicos, puede llevar a la ceguera irreversible", explicó Marcelo Zas, jefe de la sección Retina de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas.

Por eso explicaron que la RD es la principal causa de pérdida visual no recuperable en los países industrializados en pacientes de entre los 20 y 64 años, y es responsable de un 10% de nuevos casos de ceguera cada año.

Se calcula que un 13% de las personas con diabetes mellitus 1, con menos de 5 años de duración, tendrá algún grado de retinopatía diabética, y si tienen más de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad, el riesgo asciende a un 90%.

De la misma forma, entre un 24 y 40% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tendrán retinopatía diabética si su enfermedad tiene menos de 5 años desde el diagnóstico, cifra que sube a 53 a 84% si su diabetes fue diagnosticada hace más de 15 años.

Los síntomas informados de la RD pueden ser disminución de la agudeza visual, miodesopsias (visión de manchas negras), escotomas (áreas de pérdida de visión) y dificultad para ver de noche (nictalopía).

Las complicaciones pueden provocar problemas de visión como una hemorragia vítrea (pérdida de sangre en la sustancia gelatinosa transparente que ocupa el centro del ojo), desprendimiento de retina (que puede provocar manchas que flotan en la visión, destellos de luz o pérdida grave de la visión), glaucoma (que provoca una rápida acumulación de presión en el ojo, pudiendo dañar el nervio que lleva imágenes desde el ojo al cerebro) o ceguera.

La RD, el edema macular, el glaucoma o una combinación de estas afecciones pueden provocar la pérdida total de la visión, sobre todo si las afecciones no se tratan de la manera adecuada.

Por este motivo, la Academia Americana de Oftalmología recomendó que quienes tienen diabetes tipo I se realicen exámenes de detección de retinopatía diabética a partir del 5° año del inicio de su diabetes.

Las personas con 2 diabetes tipo II deberán hacerse un examen al momento del diagnóstico y al menos una vez al año de ahí en adelante.

El 1° de diciembre, de 8 a 12, en el entrepiso del Hospital de Clínicas de la UBA, avenida Córdoba 2351, CABA, se harán chequeos gratuitos a personas con diagnóstico de diabetes por orden de llegada.

Por último, se informó que "la evaluación consiste en un examen de fondo de ojo a fin de detectar si hay RD y, en caso de tenerla, se asesorará al paciente para su tratamiento y/o seguimiento adecuado". (Télam)