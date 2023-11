Realizaron un abrazo simbólico en Corrientes en defensa de la educación pública y gratuita

Estudiantes universitarios, docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) realizaron hoy un abrazo simbólico “en defensa de la educación pública y gratuita” frente a la sede del Rectorado, en la Capital de Corrientes.

Con una gran pancarta con la leyenda “Ni negocio, ni privilegio, la educación es un derecho”, la convocatoria reunió también representantes de agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes y no docentes y de toda la comunidad universitaria.

Los jóvenes portaban además carteles que rezaban “Milei No, Argentina sí” y algún otro con el rostro de Diego Armando Maradona y la leyenda “Si yo fuera Maradona, votaría como él. Massa Presidente”.

En este marco, la comunidad universitaria levantó en Corrientes las consignas: “ni vouchers, ni arancel: pública, gratuita y de calidad siempre”; y “la educación, la salud y la ciencia no se negocian”.

Por la tarde, a partir de las 16.30 se invitó a una clase pública en el edificio de ComTuLab (de Comunicación Social, Turismo y Relaciones Laborales), ubicado en el Campus Sargento Cabral de la UNNE en la Capital de Corrientes. (Télam)