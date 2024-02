Realizaron un abrazo solidario en una escuela de Saavedra para pedir medidas por reiterados robos

Familias de los alumnos de la Escuela 15 y del Jardín 5, del barrio porteño de Saavedra, realizaron hoy un abrazo simbólico para reclamar que se investiguen los reiterados robos en estas instituciones educativas luego de que el miércoles a la madrugada, en el tercer día de clases, sustrajeran unas 210 computadoras y tablets, proyectores y una consola de sonido.

Los integrantes de la cooperadora piden "que se investigue, se mejore la infraestructura de las escuelas que tienen ventanas rotas, iluminación en la zona y que vuelva la figura del casero o alguien que cuide las instituciones educativas".

"Acá ya habían robado en el mes de julio del año pasado, ocho computadoras y tables y pusieron un aula segura con una cámara de seguridad donde se guardan los equipos, y este año volvieron a entrar y robaron ahí y en el jardín de al lado", contó hoy a Télam una madre de dos alumnos que concurren a la escuela del distrito escolar 10, ubicada en la calle Pico 2.689, llamada "Provincia de Santa Fe".

La jornada de reclamos organizada por las familias de la escuela y del jardín 5 incluye un abrazo solidario a la institución por la mañana y otro al mediodía porque sostienen que "son reiterados los robos y las computadoras no sabemos si las van a reponer".

La madre, que prefirió preservar su identidad, contó que "las dos veces que entraron a robar aprovecharon las instalaciones rotas como ventanas y en los dos casos, forzaron las puertas fácilmente, cortan candados e hicieron presión".

"Las condiciones de infraestructura son deficitarias, además no hay iluminación en la zona, solo sobre la calle Pico, en la lateral, Vidal, o la de atrás, Vedia, no tienen luz y, además, hay un casero que se jubiló y no se repone esa figura ni tampoco nadie que se quede cuando no está en funcionamiento la escuela", explicó la mujer sobre los reclamos que realizan las familias por mayor seguridad y mejoras edilicias.

A la vez, agregó que desconocen "si se van a reponer las computadoras para los alumnos" y piden a la Justicia "que investigue porque no puede haber robos sistemáticos en escuelas y que no haya ninguna pista".

"Es el tercer día de clases y le tenés que decir a tu hijo que no puede ir a clases porque robaron en la escuela, imaginate cómo se sienten", apuntó.

Fuentes del ministerio de Educación porteño informaron que se encuentran "trabajando para incrementar la seguridad en la escuela provincia de Santa Fe, tanto de los espacios seguros con los que cuenta la escuela, como del entorno, para lo cual se está trabajando en conjunto con el ministerio de Seguridad local".

Si bien este último robo lo realizaron en las aulas con las medidas definidas desde la cartera educativa porteña, las fuentes agregaron que tienen como objetivo "extender el plan de Espacios Seguros e incrementar la cantidad de escuelas que cuentan con este espacio", que ya son 174 escuelas.

Desde la cooperadora de la institución de Saavedra, a la vez, advirtieron que "no es un caso aislado", ya que "desde el año pasado venimos denunciando robos en escuelas públicas de CABA, como la Escuela Nº 10 DE 12 de Floresta y la Escuela Nº 9 DE 2 de Palermo".

Por motivos similares, ayer la comunidad educativa de "Genaro Berón de Astrada", de Palermo, reclamó a las autoridades del Gobierno porteño una respuesta "inmediata y eficaz" ante los reiterados robos de computadoras y otros insumos. (Télam)