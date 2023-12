Realizaron un relevamiento del trauma en 22 hospitales públicos para promover la prevención

Un relevamiento del trauma, definido como "lesiones físicas causadas por un agente externo sobre el cuerpo humano", realizado en 22 hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego, indicó que las principales causas se vinculan al transporte, agresiones, autoagresiones y caídas, informó la Fundación Trauma, impulsora del estudio.

El estudio determinó que el 33% se produce por lesiones vinculadas al transporte, 23% a caídas y 22% a agresiones y autoagresiones.

La Fundación fue premiada por este trabajo por la asociación civil Luchemos por la Vida y por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

"El trauma es la primera causa de mortalidad y discapacidad en personas de 1 a 45 años a nivel mundial. Lo que buscamos es conocer la realidad local para que, a partir de esos datos, otras organizaciones y los gobiernos puedan diseñar, implementar y monitorear estrategias de prevención", dijo a Télam la directora ejecutiva de la fundación, Laura Bosque, psicóloga, coordinadora del Programa de Prevención Comunitaria de la Dirección General del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y directora asociada del Comité de Sistemas de Trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma.

El programa Trauma comenzó en 2010 y tiene cuatro ejes: el sistema de información (registro), la capacitación profesional gratuita para los equipos de salud de estos hospitales, la mejora de la calidad de atención y la categorización institucional voluntaria de cada centro sanitario.

Además, apunta a la generación de estrategias de prevención e intervención para disminuir el número de víctimas y es llevado adelante en articulación con autoridades sanitarias locales y empresas, detalló Bosque, y agregó que "el programa fue pionero en la región y es ejemplo de articulación entre el sector público y privado".

La exposición a fuentes de energía en una magnitud que supera el umbral de tolerancia puede producir lesiones físicas denominadas trauma. La energía puede ser mecánica (caídas, colisiones vehiculares, agresiones), térmica (quemaduras), radiante, eléctrica y química (intoxicaciones graves). También incluye los casos en los que exista privación de oxígeno (asfixia, ahogamiento) y de calor (hipotermia).

"La idea de trabajar en trauma en Argentina provino de que todos los países que hicieron algo para reducir el impacto del trauma lo hicieron a través de datos, como pasó en algunos estados norteamericanos, australianos y a nivel nacional en Reino Unido", dijo a Télam el director científico de Fundación Trauma, Ezequiel Monteverde, médico pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica y en estadística para Ciencias de la Salud (UBA).

En la actualidad, el programa se implementa en los hospitales bonaerenses Sor María Ludovica; Dr. Enrique Erill; Simplemente Evita; San Roque; Unidad de Pronta Atención Trauma, Dr. O. Alende; San Martín; Dr. Alberto Eurnekian; Profesor Dr. Luis Güemes; Dr. Alejandro Korn; Don Victorio Tetamanti; y El Cruce Néstor Kirchner.

En la Ciudad de Buenos Aires, se incorporó a los hospitales Fernández y de Niños Ricardo Gutiérrez, indicaron.

En Mendoza, en el Hospital Central, en el Teodoro J. Schestakow, Luis Lagomaggiore, Humberto Notti; y en el Sistema de Emergencias coordinador.

En Tierra del Fuego, están incorporando al Hospital Regional Ushuaia Gobernador Ernesto M. Campos; el de Río Grande; y la Dirección General de Atención a las Emergencias de la Provincia, detallaron.

El registro de trauma es un sistema informático basado en estándares internacionales que releva todos los aspectos medibles de la atención, la organización de las instituciones y la capacitación de los equipos de salud.

A su vez, "facilita la identificación de perfiles epidemiológicos locales y el reconocimiento de patrones de ocurrencia de lesiones respetando la confidencialidad de los datos", explicaron.

"Cada uno de los hospitales maneja los datos de los pacientes en el marco de la Ley 26.529 de derechos del paciente y la Ley 17.132 que regula la actividad de los profesionales de la salud. Nosotros no tenemos acceso ni al nombre y apellido del paciente, DNI, número de historia clínica, ni domicilio", aseguró el también integrante del Comité de Sistemas de Trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma.

El registro, por ahora, incluye solo a los pacientes más graves, que atendidos en el hospital, quedaron internados por más de 24 horas.

Desde 2010 hasta este momento, relevaron más de 45 mil casos en el registro hospitalario y, en el sistema prehospitalario -ambulancias- más de 22 mil, detalló el médico.

El sistema releva datos de la persona como edad, género, antecedentes clínicos relevantes; datos del hecho, como el tipo de trauma, lugar, contexto; información del ingreso, lesiones, signos vitales, procedimientos; también la evolución, la estadía en internación, procedimientos, pase por servicios así como el egreso, condición, momento y lugar.

"A nivel mundial, el trauma afecta más a varones que mujeres, en una relación de 3 por 1 y, a partir de los 14 años aumenta la prevalencia", explicó Monteverde.

Entre las causas del trauma, del total de los casos registrados en estos hospitales hallaron que el 33% se debe a lesiones vinculadas al transporte, el 23% a caídas y el 22% a agresiones y autoagresiones.

La mitad de las lesiones que se vinculan al transporte son casos con motos, puntualizó Monteverde.

Sobre esto en particular, "no usar casco aumenta tres veces la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza, dos veces la posibilidad de sufrir un trauma grave, y cuatro veces la mortalidad", arrojó el relevamiento.

"Un conductor de un automóvil que choca tiene un riesgo global de fallecer menor que los considerados conductores vulnerables (motociclistas y ciclistas): 5.1% vs. 6.2%. Y un conductor de moto que ingresó al hospital tiene un riesgo 20% más alto de fallecer en comparación a un conductor de un automóvil", agregó el experto.

En tanto, las quemaduras "no son de las causas más frecuentes" (4,2% de todos los ingresos); y las caídas son "muy frecuentes" entre la edad de 1 y 5 años (37% de todos los mecanismos en ese rango etario) y también a partir de los 60 (53% de todos los mecanismos en ese rango), explicó.

Las lesiones por autoagresiones predominan en mujeres (58% de los casos) y son más prevalentes en el grupo de adolescentes (14-18 años); y las agresiones interpersonales predominan en varones (89% de los casos), y son más prevalentes en adultos jóvenes (19-39 años), precisó.

Por último, dijo que "la letalidad por trauma fue del 5%" de los casos. (Télam)