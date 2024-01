Rechazan abrir feria judicial para tratar un pedido urgente de una mujer internada en un geriátrico

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó tramitar durante la feria judicial el pedido de una afiliada a una obra social para que, de manera urgente, se le brinde cobertura de la totalidad de los gastos de tratamiento médico en un geriátrico, confirmaron fuentes judiciales.

La mujer, identificada solo por sus iniciales G.O.G., presentó una acción de amparo y pidió que se habilitara el receso judicial para que se obligue a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (Hospital Italiano) a cubrir el 100 por ciento de los costos, gastos, medicamentos, insumos e internación en una residencia para mayores ubicada la localidad de Castelar, en el conurbano bonaerense.

El juez de primera instancia consideró que no se advertía la urgencia durante el receso, ya que la mujer se encontraba internada desde el 2 de enero último y que no se había interrumpido el tratamiento que recibía por sus padecimientos físicos.

G.O.G. apeló esa resolución argumentando que si no se contemplaba su pedido se estaría afectando su derecho a la salud.

La Sala de Feria de la Cámara afirmó que la negativa de primera instancia "no merece reparos", porque de las constancias de la causa "no se observa que la actora haya sido privada de los servicios de salud" que expuso en su demanda.

"Más allá de sus manifestaciones, la apelante no invocó una circunstancia actual de incumplimiento por parte de la demandada, siendo por el momento conjetural la situación de inminente desprotección del derecho a la salud", remarcaron los camaristas Eduardo Gottardi, Juan Perozziello y Fernando Uriarte. (Télam)