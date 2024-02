Rechazan la "magra propuesta" de aumento del 32% en prestaciones para personas con discapacidad

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad rechazó el "escaso aumento" al sistema de prestaciones ofrecido por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y reclamó una "revisión inmediata" ya que no alcanza para garantizar "los servicios que las personas con discapacidad requieren cotidianamente".

A través de una carta abierta, el foro respondió que "no es cierto" que la "magra propuesta" de aumento de aranceles otorgada en la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad "garantice el acceso a las prestaciones de las personas con discapacidad", como expresó la Andis.

El aumento del 20% para enero y del 10% acumulativo para febrero es "un paso hacia atrás" y no "un primer paso de recomposición arancelaria", apuntaron desde el Foro.

"Esto no es así por varios motivos, entre ellos los aumentos salariales dispuestos por Fatsa (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina) para enero del 30%, Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) para enero y febrero del 25%, el aumento del combustible y el tiempo de cobro (entre 60 a 90 días), más la crisis del sector que se arrastra desde el Gobierno anterior", detalló en un comunicado.

"Esta nueva gestión está enfocada no sólo en acercar la mejor propuesta posible, sino que también se encuentra abocada a la implementación de las medidas necesarias para la reformulación y modernización de todo el sistema de prestaciones", había declarado la Andis.

En respuesta, el Foro manifestó "cómo se va a lograr esto con este escaso aumento, que no responde a la realidad que viven los ciudadanos en general, pero en especial las personas con discapacidad que requieren cotidianamente de estos servicios y que no se pueden garantizar con la propuesta gubernamental".

"Solicitamos una revisión inmediata del aumento otorgado a las prestaciones. Más de 300.000 personas se ven afectadas por el resultado de las decisiones gubernamentales", enfatizó. (Télam)