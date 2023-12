Reclaman medios aéreos para combatir incendios en la zona andina

Los responsables de las brigadas que combaten el fuego en la zona cordillerana insisten con el pedido de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, por considerarlos "herramientas imprescindibles" ante el riesgo que presentan las altas temperaturas y la aparición de los primeros incendios.

Así lo manifestaron a Télam las autoridades del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y responsables del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), quienes afirmaron que aun "no hay novedades" sobre la disponibilidad de esos medios.

“Por ahora no hay novedades y ante esta situación las provincias implicadas en el tema, entre ellas Rio Negro, Chubut y también Neuquén, Mendoza, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego están confeccionando notas dirigidas al Ministro del Interior”, dijo a Télam el coordinador de Operaciones del SPMF, Abel Nievas, a cuyo pedido se sumaron también los responsables del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Nievas explicó que la situación “es realmente preocupante” e insistió en la necesidad de contar con "herramientas" para combatir el fuego.

Entre esas herramientas, el coordinador general del SPLIF, Marcelo Rey, mencionó “aviones hidrantes y helicópteros" y resaltó respecto a estos últimos la ventaja de que "además de trasladar agua, pueden trasladar equipamiento y personal”.

Rey recordó las características de la zona andina, con montañas que hacen "muy difícil llegar a determinados lugares", además del tiempo que lleva.

"Se tarda mucho y solamente en algunos casos podes llegar caminando, no hay camino para vehículos, entonces la posibilidad de tener estos aviones hidrantes y particularmente los helicópteros te acortan los tiempos y te permite ante la detección de un foco, rápidamente llevar agua y personal con herramientas”, precisó.

En tanto, el jefe del SPLIF de la ciudad de Bariloche, Orlando Baéz, dijo a Télam que ante la falta de novedades respecto a la llegada de estos medios que piden para combatir eventuales incendios, van a pedir información a Nación.

“No hay novedades, incluso me comuniqué con los compañeros de parques y tampoco tenían novedades, no se sabe nada, siguen en transición, ni siquiera tenemos alguna fecha posible de anuncio. El viernes voy a tener una reunión con el intendente y Protección Civil también va a sacar una nota de consulta hacia Nación con respecto a los medios aéreos”, adelantó.

Agregó que están "pensando en hacer algo en conjunto si las notas no llegaran a dar resultado, como pedir alguna reunión, algo más formal”.

Con respecto a la importancia de contar tanto con aviones como helicópteros para el combate del fuego, Báez dijo que “básicamente achica tiempos de respuestas”.

“Cuando hemos tenido varias intervenciones en distintas zonas de Bariloche, que se nos ha dado en el mismo tiempo, normalmente lo que hacíamos es solicitarle a los helicópteros o aviones que vayan, haciendo disparos a discreción para contener algunos de los fuegos a los que nosotros no estemos llegando”, relató el jefe del SPLIF de la ciudad andina.

Entre los usos de los medios resaltó su importancia para “el transporte de personal” y “ataques rápidos” son dos cosas que el medio aéreo aporta, concluyó Báez. (Télam)