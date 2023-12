Recomiendan elegir carnes magras, verduras, comer despacio y masticar bien para las Fiestas

Una alimentación basada en verduras, carnes magras, hidratación con agua, frutas e intentar comer despacio, masticar bien y no saltear comidas son algunas de las recomendaciones de especialistas del Hospital de Clínicas para estas fiestas navideñas y de Año Nuevo.

"La clave para pasar unas celebraciones sin malestares estomacales es una alimentación basada en frutas, verduras, carnes magras, lácteos descremados y cereales preferentemente integrales. No existe una fórmula especial para combinar las comidas por fuera de esto", sostuvo la nutricionista Natalia Presner, de área de Nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los atracones, refirió la especialista, son el resultado de la pérdida del control al comer, cuando se abusa de porciones más grandes de lo habitual o comidas altamente calóricas.

"En esta época de fin de año abunda el consumo de alimentos altos en azúcar, harinas, grasas y sal, lo que tampoco contribuye a una dieta saludable", explicó Presner.

Durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo, los especialistas en Nutrición recuerdan en un comunicado oficial que es "posible mantener pautas de alimentación saludable".

Se recomienda que la presencia de vegetales y frutas sea predominante en las preparaciones de comidas principales y postres, según especialistas.

"Algunas sugerencias sencillas para mejorar la alimentación durante las fiestas son: planificar el menú, no saltear comidas, controlar las porciones, masticar bien y comer despacio", sostuvo Presner, quien recordó que las comidas más pesadas y las que suelen traer malestares son aquellas conformadas por carnes muy grasosas o las que se acompañan de salsas con gran cantidad de cremas o aderezos grasos.

"El malestar puede manifestarse con pesadez, inflamación intestinal, dolor de cabeza y embotamiento. Ante estos síntomas, se recomienda un reposo digestivo y una buena ingesta de agua", apuntaron los nutricionistas.

Finalmente, Presner recordó mantener una correcta hidratación, "preferir el agua por sobre las gaseosas o el alcohol, ya que en estos momentos la gente suele consumir más alcohol de lo normal, además hay que tener en cuenta que el calor suele dificultar la digestión". (Télam)