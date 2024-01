Recomiendan no consumir pescado ni ingerir agua de laguna de Monte Hermoso por cianobacterias

La municipalidad del balneario de Monte Hermoso recomendó preventivamente a vecinos y turistas no consumir pescados capturados ni ingerir agua de la laguna Sauce Grande luego de que la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires advirtiera sobre la presencia de cianobacterias en lagunas bonaerenses.

Las cianobacterias, también llamadas algas verde-azules, pueden producir toxinas que enferman a las personas y los animales.

“Desde la Municipalidad se vienen realizando recorridas periódicas y tomas de muestras para determinar la presencia de floraciones de las microalgas potencialmente tóxicas aunque hasta el momento no se han advertido cambios en la coloración de las aguas”, señaló el titular de Bromatología, Favio Torre.

El funcionario municipal sostuvo que pese a ello "se recomienda preventivamente no consumir pescados capturados en el espejo de agua ni ingerir agua de la misma".

"Si notara coloración verdosa intensa en la superficie, lavarse con agua limpia”, agregó Torre en un parte oficial.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, se indicó que el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias, mediante el cianosemáforo, que cuenta con la participación de 31 municipios, detectó cuatro distritos se encuentran con alerta roja y siete en alerta naranja.

Según se precisó, la afectación más importante es en las lagunas Las Barrancas de Lezama; en la ubicada en Lobos; también el espejo de agua de San Miguel del Monte y Rocha de Pehuajó.

En tanto, los espejos de agua de Alberti, Chacabuco, Chascomús, General Madariaga, Lezama, Trenque Lauquen y Monte Hermoso tienen alerta medio.

(Télam)