Recuerdan a Toni Negri por su capacidad intelectual y compromiso con los procesos revolucionarios

Investigadores, docentes y escritores recordaron hoy al filósofo y activista italiano Toni Negri (1933-2023), tras conocerse la noticia de su muerte, a los 90 años en la ciudad de París, y resaltaron tanto su capacidad intelectual como su compromiso político con los procesos revolucionarios.

"Toni Negri hizo todo lo que había que hacer. Los prejuicios que impidieron a muchos leerlo nunca fueron inocencia (como no hubo inocencia alguna en nuestras lecturas). Despedimos a un gran comunista", escribió en su muro de Facebook el investigador, escritor y filósofo Diego Sztulwark.

En esa red social, lo despidió también la filósofa, politóloga e investigadora Verónica Gago quien lo describió como "un maestro excepcional, un amigo apasionado, una energía vital dedicada a la revolución".

"No siempre se tiene el lujo de compartir años con las personas que leemos, cuyas biografías nos conmueven. Quiero recordar ahora esa fuerza política que emanaba de Toni, que construía vínculos, que contagiaba un deseo de ser parte de algo en común, cuya pluma combina rigor filosófico con una capacidad de hacer experimentar esa potencia spinoziana que lo habitaba", señaló la autora de "La razón neoliberal".

En ese sentido, destacó "su risa frente a las querellas que no estaban a la altura" y rememoró "una especie de enojo al preguntar sobre lo que no entendía del todo". "Recuerdo la dedicación apasionada a cada intervención oral, especialmente en los lugares que le importaban (los espacios políticos). Recuerdo la escucha curiosa, siempre, a lxs más jóvenes. La pura inmanencia: una vida. Ese es su legado alegre y también la tristeza inconmensurable de su partida", finalizó.

Maristella Svampa, socióloga, escritora e investigadora, lo definió como "un grande del pensamiento critico y emancipatorio", subrayó que fue leído "con pasión y fervor desde Argentina en los años piqueteros (2000-2006)" y que "era súper potente conversar con él".

En Facebook, también lo recordó el filósofo y escritor argentino Diego Tatián, con un texto en el que aseveró que "pocos libros de un filósofo sobre otro han dejado una marca tan honda y perdurable como "La anomalía salvaje", que escribió durante su reclusión en la cárcel de Rebibbia. Sin tiempo para denostaciones o lamentos, simplemente ocupó los años de prisión en escribir un libro revolucionario que desde hace cuarenta años está en el centro de los debates spinozistas".

El autor de "Lecturas imaginarias" citó el viaje de Negri a Córdoba en 2012 cuando fue a participar de un coloquio y "escuchó con humildad activa todas y cada una de las intervenciones, aunque hubiera sido la de un estudiante que iba por primera vez a un encuentro como ese".

"Recuerdo haberle oído en esos días la inversión de la célebre frase gramsciana: "el spinozismo -dijo- es optimismo de la inteligencia y pesimismo de la voluntad". Su sola manera de estar trasuntaba una ética de la discusión: enseñaba que la crítica podía estar siempre acompañada de gentileza, y a no abandonar posiciones sin perder el gusto por la conjetura. También a no cansarse nunca por la adversidad de las cosas, sino más bien tomarla como material de pensamiento y de trabajo", remarcó.

Tinta Limón Ediciones, una de las editoriales que lo publicó en Argentina, lo ponderó como "el buen maestro", que los ayudó a pensar y a hacer durante estas últimas largas décadas: "Lo leímos, lo estudiamos, lo tradujimos, lo editamos. Compartimos con él muchos momentos y discusiones. En Argentina, marcó a fuego ese proceso de constitución política que se dio forma en torno de las resistencias al neoliberalismo en los '90 y que estalla en el 2001", puntualizaron.

"La política y la lucha colectiva como creatividad, como subjetividad, como composición. Nos queda su obra, y sus amigxs que son nuestros amigxs: ambxs serán imprescindibles para transitar el momento de crisis tan brutal y de necesaria reconstrucción política como el que transitaremos los próximos años", resaltaron.

En tanto, en su cuenta de X (exTwitter), el escritor y periodista Martín Caparrós recordó que lo entrevistó en 1985 cuando Negri estaba exiliado en París: "Él me dijo que ningún gran diario europeo querría publicarlo; yo le dije que no fuera paranoico. Ningún diario europeo quiso publicarlo: estaba cancelado. Fue un gran intelectual de izquierda; le costó mucho volver del ostracismo", manifestó.

Filósofo y activista italiano, Negri es considerado uno de los principales referentes del movimiento antiglobalización, y entre sus obras se destacan "Spinoza subversivo" e "Imperio". (Télam)