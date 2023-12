Refuerzan las recomendaciones para protegerse de los rayos y prevenir el cáncer de piel

Ante la próxima llegada del verano, la Liga de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de la piel teniendo en cuenta que el 52,8% de los melanomas diagnosticados en Argentina son atribuibles a la exposición a rayos UV, "lo que lo ubica entre los países de riesgo medio" para el desarrollo de este tipo de cáncer entre personas de más de 30 años

Desde la organización recordaron que "por año hay entre 2 y 3 millones de nuevos casos de cáncer de piel en el mundo", de los cuales 10 mil corresponden a la Argentina, con una mayor prevalencia entre los hombres mayores de 50 años.

"En temporada de altas temperaturas y exposición solar es fundamental la protección y el cuidado de la piel de la radiación ultravioleta, aunque lo importante de esa prevención es aplicarla todo el tiempo, sin esperar solo la época estival, debido a efectos ambientales como el calentamiento global y el cambio climático", dijeron en un comunicado.

No obstante, aclararon que hay otras fuentes de irradiación ultravioleta que afectan la piel como "las lámparas solares y las camas o cámaras de bronceado".

"La exposición a éstas causa el envejecimiento prematuro de la piel y daños que pueden resultar en cáncer de piel" explica el director Médico y coordinador del área psicosocial en Lalcec, Carlos Silva.

Las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud en Argentina atribuyen el 52,8% de los melanomas a la exposición a rayos UV, lo que lo ubica entre los países de riesgo medio. Además, se prevé que para el 2030 los no melanomas incrementarán un 23% y los melanomas un 19%.

"Estar atentos a la sintomatología es vital para el control y detección del cáncer a tiempo", dijo Silva, y agregó que "para ello es fundamental conocer nuestro cuerpo, qué lunares tiene y su morfología, prestar atención a las llagas o lesiones que no terminan de cicatrizarse".

El especialista explicó que en el caso del carcinoma basocelular, el cáncer de piel más frecuente, "las lesiones aparecen en el cuello y el rostro, y hay que estar alerta ante la presencia de bultos de color aperlados, citarices marrón o úlceras con costras que sangran y no terminan de curarse".

En el caso del carcinoma espinocelular, las lesiones se dan "en el rostro, las orejas las manos" donde "aparecen nódulos rojos y firmes, o bien, lesiones planas con superficie escamosa y costras".

En tanto, el melanoma aparece en cualquier parte del cuerpo que no ha sido expuesta al sol o en un lunar que puede volverse canceroso mientras que "en los hombres se presenta en el rostro o en el cuerpo y en las mujeres, en la parte inferior de las piernas".

Desde Lalcec, recuerdan que existen diferentes tratamientos para el cáncer de piel que "cada día son más eficientes" y que van "desde la cirugía, pasando por la radiación o medicamentos de terapia dirigida, hasta la tan revolucionaria inmunoterapia".

También enumeran una serie de medidas que se puede tomar para el cuidado de la piel:

● Colocarse protector solar a diario, de mínimo un FPS 30+, media hora antes de la exposición al sol y volver a aplicarlo cada 2 horas, o aún con mayor frecuencia si se moja o hay sudoración profusa.

● No exponerse a la luz solar por un tiempo prolongado, evitando el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

● Exfoliar la piel de manera diaria y aplicarse crema después de la ducha cuando la piel aún está húmeda, ya que favorece la retención del agua y una mayor absorción.

● Utilizar anteojos con filtro UV.

● Hidratarse adecuadamente: se sugiere aumentar el consumo de agua potable fresca, bebiendo al menos 8 vasos al día y llevar una dieta equilibrada y variada en proteínas, vitaminas y ácidos grasos es clave, ya que ayuda a formar nuevas células y mantener nutrida nuestra piel. También adherir algunos alimentos que son extremadamente beneficiosos y le otorgan un aspecto más sano, saludable y radiante a la piel como el chocolate negro, la avena, la zanahoria, la naranja, la palta, el tomate, kiwi, frutos rojos, pepino y nuez.

● La consulta dermatológica. (Télam)