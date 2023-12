Rescatan a un chico de un canal y continúa la búsqueda de un hombre que cayó en el mismo cauce

Un adolescente de 16 años fue arrastrado y rescatado hoy del cauce por brigadistas en el canal Cacique Guaymallén, en la localidad mendocina de Las Heras y lograron salvarle la vida, mientras continúan la búsqueda de un hombre que cayó el miércoles en cercanías de este lugar, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en el cauce ubicado en Las Heras (a unos siete kilómetros de la capital de Mendoza), a la altura del barrio Ujemvi, cuando vecinos dieron cuenta sobre que el chico había sido arrastrado por la corriente.

Un móvil policial y Unidad de Rescate se unieron a la búsqueda del adolescente y en un sector divisaron un cuerpo boca abajo y lo rescataron, ya inconsciente por lo que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Tras salvarle la vida, una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado se sumó al operativo y asistió al joven en el lugar, para luego trasladarlo hasta la guardia del Hospital Central de Mendoza.

Este episodio se registró en momentos en que se busca a un hombre, que fue visto caer por vecinos a ese mismo canal Cacique Guaymallén en la noche del último miércoles, pero que todavía no pudo ser localizado.

Por otra parte, las autoridades gubernamentales, ante la ola de calor que azota a la provincia, recomendó a la población no utilizar los canales o espejos de aguas que no estén habilitados, a los efectos de evitar accidentes.

"Es muy importante alertar a la ciudadanía sobre esta ola de calor, sobre las temperaturas que esperamos para los próximos días", dijo la ministra de Energía y Ambiente, Janina Latorre.

Los vecinos suelen utilizar los canales para combatir el calor sin percibir el riesgo que esto implica, como le sucedió a un hombre que fue arrastrado la noche del miércoles pasado y que aún continúan en su búsqueda con resultado negativo hasta el momento.

En este contexto, la ministra Latorre recordó a la ciudadanía que "este fin de semana tendremos temperaturas extremas de más de 41 grados, a lo que se le suma viento en algunos lugares de nuestra provincia y bajos índices de humedad".

Y sobre los espejos de agua, cauces y canales, la funcionaria remarcó: "Es muy importante que se sepa y entienda que no son lugares habilitados para bañarse, salvo en aquellos lugares que cuentan con guardavidas. (Télam)