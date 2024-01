Rescatan a una andinista en una hondonada del Parque Aconcagua

Una mujer de 35 años oriunda de Buenos Aires, que se hallaba sola con permiso de trekking largo, en el Parque Aconcagua, fue rescatada esta madrugada luego de activarse a última hora de la tarde de ayer los protocolos de rescate luego de que la deportista no llegara a Plaza de Mulas, campamento ubicado a 4300 metros de altura, informó hoy la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

En horas de la tarde, luego de haberse realizado el control de ingreso diario a Plaza de Mulas, donde se solicita la información de los andinistas que salieron desde Confluencia, se observó que los últimos tres andinistas que habían partido de ese punto, dos de ellos de origen norteamericano habían llegado a destino, pero no así una mujer.

Los dos andinistas de Estados Unidos, quienes tienen permiso de ascenso a la cumbre y que salieron últimos, informaron que pasaron a la mujer en la zona de Cuesta Brava.

De este modo, alrededor de las 20 de ayer se activó el protocolo de emergencia y se dispuso que el personal Guardaparques del Campamento Confluencia comenzara a desplazarse realizando la búsqueda hacia arriba por Playa Ancha.

También se realizó un operativo de búsqueda y de rescate desde el helicóptero, pero que arrojó resultados negativos porque no logró encontrarla.

El director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, expresó "el compromiso, dedicación y profesionalidad de quienes trabajan en los distintos sistemas de emergencia que tiene el Parque Provincial Aconcagua, hacen de nuestro Parque uno de los más seguros del continente".

Entrada la medianoche, uno de los guardaparques escuchó un pedido de auxilio en una zona alejada del sendero.

Al acercarse, desde el fondo de una cárcava, una hondonada de unos 5 metros de profundidad y de difícil acceso por lo empinado de las paredes, encontró a la andinista en estado de cansancio extremo y deshidratación, situación que no le permitía salir por sus propios medios.

Otro guardaparque se comunicó por radio la posición e inmediatamente reforzaron el rescate.

"Mediante cuerdas y equipo de rescate, logramos extraer del sitio a la persona y darle los primeros auxilios. Una vez compensada y con previa estabilización médica, retomamos la senda y emprendimos el camino hacia el campamento Plaza de Mulas", detalló la directora del equipo médico Parque Provincial Aconcagua Extreme Medicine, Roxana Ponce.

El grupo de rescate llegó con la accidentada a Plaza de Mulas aproximadamente a la 1 de la madrugada, donde se continuó con la atención médica, y a la 1.30, la Jefatura del Parque dio por terminado el rescate. (Télam)