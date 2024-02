Retiran más de 3 toneladas de basura en jornada binacional de limpieza del río Uruguay en Misiones

La 6° edición de la Limpieza Binacional del Río Uruguay convocó a un centenar de participantes de Argentina y Brasil frente a las costas de la localidad misionera de El Soberbio donde los ambientalistas retiraron del curso de agua "más de 3 toneladas de residuos", informaron hoy desde el ministerio de Ecología provincial.

El ministro de Ecología de Misiones, Martín Recamán, dijo que "fue una experiencia muy buena, pues muestra en concreto la contaminación que se genera".

"Es una actividad que debemos seguir potenciando, porque deja dos mensajes, la unión para llevar adelante la limpieza y también que debemos tomar conciencia de esta situación para modificarla", indicó

"Nos encontramos con una contaminación que podría llamarse vecinal, producida con elementos de uso cotidiano. Esta limpieza llama a reducir esa cantidad de desechos y también al cambio de hábitos, que se logra a través de la concientización", indicó el ministro.

En ese marco desde la cartera detallaron que participaron más 20 embarcaciones que iniciaron el recorrido desde "Porto Do Mario".

"Fueron alrededor de 100 kilómetros, desde la desembocadura del arroyo Pepirí Miní hasta la del Chafariz, abarcando cuatro municipios brasileños. En el trayecto recogieron del río Uruguay y de las costas (de ambos países) botellas, bolsas, neumáticos, chapas, redes, etc".

La limpieza fue organizada por la Asociación Ambiental dos Amigos do Río Uruguay (AMAPARU) y la Municipalidad de El Soberbio, indicaron desde el ministerio al tiempo que recordaron que los residuos recogidos serán utilizados para "charlas de educación ambiental en escuelas de la zona".

Para finalizar el balance de la actividad el intendente del "Cuerpo de Guardaparques", Jorge Bondar, comentó que la presencia de los guardaparques "afianza la relación con las fuerzas vivas de ambos países y con la población en general".

"La actividad permite ayudar al medio ambiente y crear conciencia trabajando con la comunidad local. Apuntamos a concientizar a chicos y jóvenes, que son la semilla de la conservación de nuestros recursos naturales", sostuvo el funcionario. (Télam)