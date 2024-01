Rige alerta amarillo por tormentas y ráfagas intensas en cuatro provincias del norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta de nivel amarillo por tormentas, algunas localmente fuertes y que pueden estar acompañadas por "ráfagas muy intensas", en sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

Según las previsiones del organismo nacional, esta noche se desarrollarán tormentas en el norte y centro de Jujuy, el centro de Salta, sectores del oeste de Catamarca y a una porción del noroeste de Tucumán.

En Jujuy están bajo alerta las zonas de la puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, mientras que en Salta comprende a los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y de San Carlos.

En tanto, en Catamarca el alerta abarca a los sectores de la puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, San Carlos y Santa María, a la vez que en Tucumán se extenderá a la puna de Tafí del Valle.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, y podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y principalmente ráfagas muy intensas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, según indicó el SMN.

Por el nivel amarillo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el organismo meteorológico pidió no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

También recomendó evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo. (Télam)