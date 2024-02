Rige alerta amarillo por tormentas y ráfagas intensas en siete provincias del norte y sur del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta de nivel amarillo por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por "ráfagas muy intensas" en localidades de siete provincias.

Según el reporte del organismo, se prevén fuertes tormentas en buena parte de Jujuy, el centro de Salta, sectores del oeste de Tucumán, Catamarca y La Rioja, sur de La Pampa y suroeste de Santa Cruz.

En Jujuy están bajo alerta las zonas cordilleranas y la puna de Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi y Susques, mientras que en Salta abarca a los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y de San Carlos.

En tanto, en Catamarca el alerta abarca a los sectores cordilleranos de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra y la puna de Belén, Cafayate, San Carlos y Santa María, y se extenderá en Tucumán hasta la puna de Tafí del Valle.

En La Rioja, en tanto, se esperan fuertes tormentas en la Cordillera de General Lamadrid y Vinchina.

Por último, en el sur de La Pampa rige alerta amarillo en Curacó y Lihuel Calel, mientras que en Santa Cruz está previsto en las zonas cordilleranas de Güer Aike y Lago Argentino.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, y podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y principalmente ráfagas muy intensas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual y, en las zonas de alta montaña, las precipitaciones pueden ser "en forma de lluvia y nieve", según indicó el SMN.

Por el nivel amarillo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el organismo meteorológico pidió no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

También recomendó evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo. (Télam)