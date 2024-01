Rige el "alerta amarillo" por tormentas fuertes para mañana en La Plata

La Municipalidad de La Plata elevó el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) a 'Amarillo' por tormentas pronosticadas para este martes y activaron el operativo de monitoreo y prevención.

De acuerdo al parte publicado por la Dirección de Hidrometeorología comunal, “elevamos a 'Amarillo' el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas para la mañana y primeras horas de la tarde del martes; algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por ráfagas y chaparrones intensos”.

Frente a este pronóstico, la Comuna dispuso un operativo de monitoreo y prevención, el cual incluye el trabajo articulado de las distintas áreas operativas.

También, desde el Municipio se recomendó limpiar y revisar canalizaciones y desagües, permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, se solicitó tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de Twitter 'ClimaMLP'.

En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911 y al 103 de Protección Civil, mientras que para realizar solicitudes o consultas está en funcionamiento el 147 y ante emergencias médicas en la vía pública, el 107 del SAME La Plata. (Télam)