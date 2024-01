Rigen alertas amarillas por tormentas en cinco provincias y por viento Zonda en Mendoza y Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas de nivel amarillo por tormentas para sectores de Chaco, Córdoba, San Luis, La Pampa y Mendoza, a la vez que rigen alertas por viento Zonda en Mendoza y Neuquén, y por lluvias en la costa de Ushuaia.

Este lunes también estaba vigente un alerta amarillo por temperaturas extremas por calor en el oeste y centro de Jujuy y en una porción del noroeste de Salta, en la pre puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, donde se esperan temperaturas máximas en torno a los 35 grados.

Bajo alerta por tormentas se encontraba el centro y sur de Chaco; el sur de Córdoba; gran parte de La Pampa; casi toda la provincia de San Luis, con excepción del extremo norte; y el centro y este de Mendoza.

El área será afectada esta noche por lluvias y tormentas, algunas fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

El organismo meteorológico pronóstico valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual.

Para la población de esas zonas, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el organismo emitió un alerta amarillo por viento Zonda para un sector del norte y el sur de Mendoza; y el norte y centro de Neuquén, en las localidades de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas.

Allí se espera viento Zonda, con intensidades entre 40 y 50 kilómetros por hora (km/h), mientras que las ráfagas podrían superar los 75 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas, por lo que el SMN recomendó mantener cerradas las viviendas de la manera más hermética posible y asegurar los elementos que puedan volarse.

También pidió mantenerse lejos de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas y no estacionar los vehículos bajo los árboles.

A su vez, el SMN lanzó un alerta amarillo por lluvias en la costa de Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El área será afectada por lluvias persistentes, algunas localmente fuertes, y no se descarta que la precipitación pueda darse en forma de nieve.

El nivel amarillo implica "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", explicó el SMN. (Télam)