Rigen alertas amarillas por vientos fuertes en el oeste del país y por tormentas en Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta de nivel amarillo por vientos fuertes para las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro, a la vez que rigen otros alertas por viento Zonda en amplios sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, y por tormentas con ocasional caída de granizo en el norte de Misiones.

El alerta por viento rige para los sectores cordilleranos de Jujuy, Salta Catamarca, San Juan y Mendoza, mientras que también afecta al centro y oeste de Neuquén, y al centro y oeste de Río Negro.

El área tendrá vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, por lo que el SMN recomendó a la población evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

En tanto, está vigente otro alerta amarillo por viento Zonda para gran parte del centro y sur de Mendoza; la franja central de San Juan y La Rioja; el oeste de Catamarca y Salta; y el sudoeste de Jujuy.

"Se espera que el viento Zonda alcance velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas de hasta 75 km/h, pudiendo ser superados en forma local", indicó el organismo.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa, explicó el SMN y pidió a los habitantes asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse lejos de árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas; no estacionar vehículos bajo árboles; y mantener cerradas las viviendas de la manera más hermética posible.

Para la jornada de este miércoles también rige un alerta amarillo por tormentas para el norte de Misiones en Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano, Montecarlo San Pedro y el norte de Guaraní.

La zona será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Entre las recomendaciones, el organismo nacional aconsejó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la caída de granizo.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el organismo meteorológico. (Télam)