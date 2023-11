Rigen alertas amarillos por tormentas fuertes en Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta de nivel amarillo por tormentas, algunas fuertes, para todo el territorio de las provincias de Misiones, Chaco y Formosa, y para el norte de Corrientes.

Esta región del noreste argentino (NEA) será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

El alerta rige para esta mañana en la totalidad de las provincias de Misiones, Chaco y Formosa, y para el norte de Corrientes, en la ciudad capital y las localidades de Ituzaingó, San Miguel, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

Para esa zona el SMN estimó valores de precipitación acumulada entre 40 y 75 milímetros (mm), pudiendo ser superados de forma puntual.

Entre las recomendaciones, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atento ante la posible caída de granizo.

El nivel amarillo hace referencia a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", explicó el organismo meteorológico. (Télam)