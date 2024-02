Rinden homenaje a los diez muertos en el incendio de un edificio de viviendas en Valencia

(Actualiza con homenaje a las víctimas del incendio)

Cientos de personas se congregaron hoy frente al ayuntamiento de la ciudad española de Valencia para rendirle tributo a las víctimas del incendio que devoró un edificio de viviendas, en cuyos escombros se encontró en las últimas horas un décimo cadáver que dio por cerrada la búsqueda de desaparecidos.

"No hay palabras para describir el dolor que siente esta ciudad en este momento, y todos los valencianos se han unido a ese dolor", dijo a la prensa la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

Algunos de los asistentes llevaban gafas oscuras para disimular los ojos enrojecidos y otros se secaban las lágrimas mientras la multitud guardaba silencio y las campanas de la plaza repicaban, según consignó la agencia de noticias AFP.

Al final, los congregados irrumpieron en aplausos espontáneos y las autoridades abrazaron a las familias que habían perdido a seres queridos, cuyos rostros estaban marcados por el cansancio, la conmoción y el dolor.

La ciudad vive consternada por la tragedia, que dio pie a la suspensión de numerosos actos este fin de semana, como el partido de fútbol de La Liga que el Valencia iba a jugar en Granada.

El hallazgo este sábado de un décimo cadáver en el edificio completa la búsqueda de desaparecidos, aunque se seguirán rastreando las ruinas, dijeron las autoridades.

"En principio no esperamos encontrar ninguna víctima más", afirmó a la prensa el inspector jefe de bomberos de Valencia, Enrique Gisbert.

Tras el voraz incendio que el jueves destruyó por completo el edificio del barrio de Campanar, las autoridades habían hablado de 14 desaparecidos, pero las informaciones de este sábado parecen reducir la cifra a 10.

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, informó a la prensa que, aunque seguirá la búsqueda "palmo a palmo", el hallazgo de este décimo cuerpo significa que encontraron todas las personas de las que no se tenía noticia.

A partir de ahora, empezarán las tareas de identificación, unas "labores complejas en las que se tienen que identificar (los cuerpos) con pruebas de ADN, y queremos que se hagan con total garantía", explicó.

Por ello, no se puede dar "ningún plazo", concluyó.

El incendio se inició alrededor de las 17.30 (11.30 hora argentina) del jueves, y en apenas media hora, atizado por rachas de vientos superiores a los 50 km/h, las llamas envolvieron por completo el edificio.

Se especula además con el material que revestía el edificio y su inflamabilidad, que trajo el recuerdo de la tragedia del rascacielos Grenfell, en Londres, donde murieron 72 personas en un incendio por culpa, en gran parte, del material que lo recubría.

"Estamos teniendo muchas llamadas de clientes, de comunidades de propietarios, de personas preocupadas, enviándonos fotos" de sus fachadas, explicó a la AFP el arquitecto Adrián Ferrando, del estudio Oasis de Valencia.

"No sabemos que es lo que había en esta fachada, tendrán que buscar cuál es el material que se ha quemado, porque en las imágenes se ha visto que la fachada era lo que estaba ardiendo", continuó.

Debido a que el incendio se produjo a primera hora de la tarde, muchos vecinos se encontraban fuera, por lo que el balance de víctimas fue menor de lo que hubiera podido ser.

(Télam)