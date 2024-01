Río Negro dispuso recursos para combatir el incendio del Parque Nacional Los Alerces de Chubut

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dispuso hoy los recursos humanos y el equipamiento del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) rionegrino para combatir el incendio que consume al Parque Nacional Los Alerces de Chubut, informó hoy a través de su cuenta oficial de la red social X.

"Toda la solidaridad de la Provincia de Río Negro con nuestros vecinos del Chubut. Ponemos a disposición recursos que les brinden asistencia y colaboren para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces a través de nuestros brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif)", detalló el mensaje del mandatario rionegrino.

Según la información oficial rionegrina, Weretilneck dijo que "Río Negro a través del Splif, está dispuesta a colaborar en lo que haga falta para combatir el feroz incendio forestal descontrolado que transcurre en la zona del arroyo Centinela, a la altura de bahía Rosales del lago Futalafquen de Chubut".

Desde el gobierno provincial "se pide extremar las medidas de precaución para evitar incendios", en el marco de las altas temperaturas que está atravesando Río Negro y los fuertes vientos que azotan la zona cordillerana.

En ese sentido se aclaró que "en las diferentes rutas rionegrinas no está permitido encender fuego, arrojar colillas de cigarrillos o fósforos, ni detener el auto en banquinas secas, y se solicita no arrojar vidrios, cuyo reflejo puede ser iniciador de fuegos".

También se solicitó que, ante cualquier emergencia o ante la presencia de focos de incendio, se debe comunicar telefónicamente al 911, o al 103 en la zona cordillerana de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

El coordinador del Splif rionegrino, Marcelo Rey, dijo a Télam que en Bariloche y en El Bolsón se dispone de unas 180 personas de las cuales un 70% son brigadistas a los que se suman técnicos, camiones cisterna y camionetas de ataque rápido.

"Nosotros actuamos a requerimiento del jefe de incendio de la jurisdicción correspondiente, y en este caso puede ser desde el gobierno de la provincia o desde la dirección del mismo Parque", explicó.

"Pero todo va depender de que nosotros no tengamos incendios para que podamos colaborar desde la central de El Bolsón o la de Bariloche que son las más cercanas", aclaró.

El gobernador Weretilneck decretó -en diciembre pasado- la "Emergencia Ignea" en Río Negro por el riesgo extremo de incendios de vegetación hasta abril de 2024, "lo que posibilita reforzar todas las acciones preventivas encabezadas por el Splif en toda la comunidad", concluyó el coordinador. (Télam)