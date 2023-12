Sale a subasta una pintura realizada y firmada por los cuatro Beatles

Un cuadro de 1966 titulado "Images of a Woman", realizado y firmado por los cuatro Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, saldrá a la venta el próximo 1 de febrero en Nueva York con un precio estimado entre 400.000 y 600.000 dólares, informó la casa subastadora Christie's.

Se trata de uno de los lotes destacados de la subasta bautizada "The Exceptional Sale", que cada año busca reunir lo mejor en materia de artes decorativas, artes aplicadas, cultura pop y deportiva.

Obras de arte, muebles, relojes, porcelanas, objetos de plata, muebles chinos, antigüedades y recuerdos suelen conformar la oferta de esta subasta que se concentra en la procedencia, la rareza y el diseño de estos elementos, informó la casa de remates en un comunicado.

Además, la subasta abarca un chaleco dorado que usó Janis Joplin, una medalla de oro entregada a Bob Beamon en los Juegos Olímpicos de México 68, un jarrón de oro macizo hecho por Tiffany & Co. para la familia Gould y un par de taburetes pertenecientes a la emperatriz Josefina de Beauharnais, el gran amor de Napoleón Bonaparte.

"Para los amantes del rock n' roll, The Exceptional Sale incluye un importante cuadro de 1966, 'Images of a Woman', realizado y firmado por los cuatro Beatles", da cuenta la información compartida por Christie's.

Los cuatro de Liverpool crearon juntos esta pintura durante una gira por Japón: "Era el verano de 1966. Los Beatles estaban en medio de una gira que les llevó a tocar cinco conciertos en sólo tres días en el famoso estadio japonés Nippon Budokan, pero cuando no estaban actuando, estaban encerrados en la suite presidencial del Hilton de Tokio creando una obra de arte que llegó a conocerse como 'Imágenes de una mujer'", contó CNN.

Según el comunicado de prensa de Christie's, cuando llegaron a Japón, alguien les regaló algunos materiales de arte y la banda, pronto, se reunió alrededor de una mesa, con una hoja en blanco de papel artístico japonés y una lámpara apoyada justo en el centro para iluminar. Cada Beatle se sentó en una esquina, pintando algo diferente mientras de fondo sonaban las grabaciones del álbum que se convertiría en "Revolver".

En el centro de la hoja, en un círculo en blanco -donde estuvo apoyada la lámpara- se pueden ver las firmas de cada uno que los Beatles estamparon al final de la experiencia que, algunos consideran, es la única obra de arte realizada conjuntamente por los cuatro.

Cada rincón del cuadro refleja un toque personal, con mucha variedad de formas, colores y materiales utilizados: la parte de Harrison utiliza pinceladas más oscuras y de aspecto más anguloso, mientras que la zona intervenida por Ringo Starr es más pequeña y caricaturesca. Tanto Lennon como McCartney trabajaron principalmente con acrílico, según detalló Christie's, mientras que Harrison y Starr recurrieron más a la acuarela. (Télam)