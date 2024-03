Salta: La atención médica no se cobrará a todos los extranjeros e insisten en que "no es arbitrario"

La decisión del Gobierno salteño de cobrar aranceles a los extranjeros que se quieran atender en los hospitales públicos de la provincia implicará determinar la categoría en la que ingresaron al país, ya que quienes residen en forma permanente o temporaria "contribuyen con sus impuestos y tendrán un trato igualitario", por lo que la administración de Gustavo Sáenz considera que esta política "no es arbitraria".

El decreto firmado esta semana prevé además que la atención sanitaria a los extranjeros en casos de urgencia o emergencia, cualquiera sea la categoría que éstos revistan, no podrá ser negada, ni restringida, por tratarse de una cuestión humanitaria, y será el Estado provincial el que con posterioridad arbitrará los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados.

Esta medida se adoptó debido a la crisis económica que atraviesa el país, de la que no resulta ajena a la provincia, que sufrió una merma en su erario, no sólo por el recorte de las transferencias nacionales, sino también por la disminución de la recaudación, según la explicación oficial.

Conforme a la Ley Nacional 25871, de Migraciones, los extranjeros se agrupan de acuerdo a su ingreso y permanencia, en cuatro categorías de residentes: permanentes, temporarios, transitorios y precarios.

Por ello, es necesario establecer que tanto a los residentes permanentes como a los temporarios se les brindará atención sanitaria en forma igualitaria a los nacionales, ya que "contribuyen al erario público, mediante el pago de sus impuestos, que sostiene el sistema de salud público de la provincia".

La Autoridad de Aplicación del DNU es el Ministerio de Salud Pública, que quedó facultado para llevar a cabo todas las acciones y dictar la normativa necesaria para su plena operatividad.

En este sentido, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, indicó que los aranceles de las prestaciones serán en base a los valores que el Instituto Provincial de Salud -la obra social provincial- reconozca a las clínicas privadas en el momento de la asistencia.

En tanto, Alejandro Valenzuela, que es el director del Hospital San Vicente de Paúl, de la ciudad de Orán, del norte salteño, dijo a Télam: "Estamos transitando, como todo el país, una situación económica bastante difícil, con un aumento en los insumos por arriba de la inflación, y tenemos que optimizar y priorizar los recursos".

"Hemos sido unos de los impulsores de la medida. Estamos plenamente de acuerdo y la creemos muy conveniente", expresó el profesional, al tiempo que opinó que "los salteños, los argentinos, tienen que tener prioridad sobre la gente extranjera que viene a hacer una interconsulta, algún estudio o un tratamiento en forma gratuita".

Valenzuela destacó que aquel paciente que reside fuera del país y que llega a atenderse cuando "no es de urgencia, realmente viene a usufructuar, por la conveniencia de la gratuidad, el servicio de salud de la Argentina, cuando en otros lugares es pago", y señaló que se trata de "una ventaja que no debe ser".

"Queremos priorizar que esa atención sea para los salteños", expresó el médico, quien confirmó que aquel extranjero que "quiera el servicio va a tener que pagarlo".

A la vez, detalló que "la estadística del año pasado nos da, en todo concepto, más de 31 mil atenciones, ya sean médicas, odontológicas, de laboratorio, rayos x, internaciones, cirugías, tratamientos y diagnóstico por imágenes. Es un número considerable, que ronda entre un 10% y un 15% del total de los atendidos en todo el hospital".

"Cuando empezó a trascender esta noticia, incluso antes de que se haga efectiva, bajó estrepitosamente el número de las consultas de los extranjeros", precisó el profesional, al tiempo que reveló que en los últimos 25 días "solo tuvimos tres o cuatro atenciones".

Por último, Valenzuela señaló que "eso nos da la pauta que quienes venían por un sistema de salud gratuito, ya no les conviene pagarse su viaje y después tener que pagar acá la consulta o atención médica".

"Esperamos que esto funcione", deseó el director, al tiempo que remarcó que "el salteño paga sus impuestos y eso le vuelve en salud, pero por ahí se pierde un turno o un estudio porque alguien que viene de afuera hace usufructo de eso".

Incluso, ayer al referirse al tema ante la Legislatura provincial durante la apertura del 126 período de sesiones ordinarias, el gobernador Sáenz aseguró que "no es una medida arbitraria" la dispuesta esta semana, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y adelantó que en caso de urgencia "y humanidad serán atendidos".

"Quiero señalar que, en aras de la necesaria reciprocidad con los países vecinos, hemos sacado un decreto de necesidad y urgencia que establece que los extranjeros que no tienen residencia en nuestra provincia, que no pagan sus impuestos aquí, deberán pagar el servicio que se les brinda en la salud pública", dijo Sáenz.

El mandatario salteño se refirió así al DNU 129/24, mediante el cual estableció que los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios contribuyan a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provincial, ya sea por sí mismos o a través de un seguro.

"Quiero dejar absolutamente en claro que esta no es una medida arbitraria, que en casos de necesidad y humanidad serán atendidos, porque si algo hemos demostrado los salteños es que somos solidarios y que nunca dejamos a nadie tirado en la calle, cosa que no ha sido recíproca con nuestros compatriotas", expresó.

Asimismo, el gobernador comentó que tiene "un pedido de Antofagasta (Chile), de familiares que requieren que por favor traigamos a un paciente salteño que está internado allá y que les están cobrando lo que no pueden pagar. Tenemos que buscarlo y traerlo".

Luego, Saenz apuntó: "Tenemos una infinidad de casos de pacientes o de enfermos salteños que han estado en Bolivia y no fueron atendidos. Quedaron en la puerta de los hospitales porque no sacaban los billetes para pagar la atención".

"Nosotros no vamos a hacer eso con aquellos que realmente lo necesitan. Por una cuestión humana, los vamos a atender, les vamos a brindar el servicio, vamos a intentar salvarles la vida, como corresponde, y después veremos cómo hacemos para cobrar", concluyó. (Télam)