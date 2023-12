Santiago del Estero se prepara para la canonización de Mama Antula con una vigilia y celebraciones

La oficialización del 11 de febrero como fecha para la canonización de Mama Antula "es una alegría muy grande", para lo cual ya se organiza una vigilia y una gran celebración en la provincia ya que en este último tiempo "es un fenómeno transeclesial", según dijo hoy a Télam el coordinador de la capilla en su honor, en Villa Silípica, en Santiago del Estero, padre Ramón Tenti.

"Lo de la fecha para todos ha sido una alegría muy grande y saber que pronto va a ser, porque las estimaciones eran que iba a ser después de la Pascua, para abril o mayo, así que a todos nos ha tomado por sorpresa", comentó el padre Tenti.

Por lo tanto, remarcó que recibieron la noticia "con mucha alegría porque sabemos que esto es una bendición muy grande para Santiago y para la Iglesia".

En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo, el padre Tenti dijo que se está trabajando y armando algunas propuestas para esa fecha, pero adelantó que "la idea es hacer el 10 de febrero una vigilia y el 11 el festejo en Villa Silípica, con varios componentes como lo religioso, litúrgico y también lo cultural, lo artístico y comunitario".

A la vez detalló que además se está pensando en "otras acciones evangelizadoras en torno a la figura de Mama Antula, como por ejemplo podría ser llevar la imagen por un recorrido por las parroquias".

Villa Silípica es un pueblo del interior de la provincia de Santiago del Estero en donde nació María Antonio de Paz y Figueroa en 1730, y ahora se erige una capilla que se terminó de construir en 2016 cuando Mama Antula fue beatificada.

"Mama Antula es una fenómeno transeclesial, no sólo religioso, como quizás ha pasado con otros santos en otras provincias", puntualizó.

En ese sentido dijo que es "transeclesial", porque "ha trascendido a la Iglesia" ya que generó interés en "el mundo de la cultura, del arte, de la literatura" en donde actualmente hay "mucha gente admiradores de Mama Antula".

"Mama Antula ha generado un entusiasmo y una alegría popular muy grande, la canonización ha despertado una alegría en personas que no tienen una práctica eclesial, no frecuentan a la iglesia y eso es algo extraordinario", puntualizó.

Asimismo, añadió que recibe muchos "testimonios de devoción, de fe, de mucha gente que han vuelto a Dios gracias a la devoción a Mama Antula".

En ese aspecto, dio como ejemplo que en "nuestro último retiro en Villa Silípica había más de 800 personas y algunos me decían que hace años que no participaban e incluso que hace 20 años que no se confesaban".

"Entonces Mama Antula sigue haciendo hoy, a través de su devoción, lo que hacía en el Siglo XVIII, de llevar a la gente al encuentro con Jesús, que es lo más importante", enfatizó.

"Mucha gente cree que el milagro es que un rengo camine o un ciego vea", pero "el mayor prodigio es haber reconciliado a miles de hermanos con Dios en el siglo XVIII. Lo hizo Mama Antula y lo sigue haciendo ahora", aseguró el padre Tenti. (Télam)