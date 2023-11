Sara Gallardo será homenajeada en el ciclo Maldichas de la Casa del Bicentenario

La escritora Sara Gallardo será homenajeada el 17 de noviembre por la actriz Laura Paredes y la investigadora Lucía De Leone, en el marco del ciclo Maldichas, organizado por la Casa Nacional del Bicentenario para recordar a autoras que, por diferentes motivos, no fueron centrales en el campo literario de la época o fueron olvidadas muy rápidamente.

La cita será a las 19 y habrá una lectura performática a cargo de Paredes que contará con la participación especial de De Leone, investigadora especializada en la obra de Gallardo.

El ciclo comenzó en octubre con un homenaje a Marta Lynch a través de una puesta en escena con lectura performática de la actriz María Inés Sancerni, y la participación especial de Gabriela Borelli, escritora y crítica literaria; y el tercer encuentro estará dedicado a la autora entrerriana Emma Barrandéguy.

Maldichas reúne a actrices, escritoras e investigadoras con la idea de cruzar literatura, pensamiento y proyectos audiovisuales y en su primera edición aborda a Marta Lynch, Sara Gallardo y Emma Barrandéguy, autoras que si bien no formaron parte de una misma organización, ni compartieron un mismo estilo literario, fueron responsables de relevantes obras que transgredieron estereotipos y estigmatizaciones de la época en que se inscribieron, esto es mediados del siglo XX.

"Tildadas de bichas raras, tilingas, estiradas o extravagantes, ya sea por su mala fortuna, por política o por modas, se trata de escritoras que no fueron centrales en el campo literario de la época o fueron olvidadas muy rápidamente", remarcan los organizadores.

El ciclo busca poner en diálogo sus obras con la muestra del Premio Adquisición 8M, donde se exhiben pinturas, esculturas, fotografías, videos, cerámicas, textiles e instalaciones que dan cuenta del trabajo de artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias/os.

Gallardo (1931-1988) es autora de ficciones como "La rosa en el viento", "El país del humo", "Enero" y "Pantalones azules".

Fue una escritora central en la literatura argentina, especialmente en la década de 1960 y en los últimos años su figura fue rescatada a través de reediciones, adaptaciones teatrales y el premio nacional de novela instituido en 2016 por el Ministerio de Cultura de la Nación que lleva su nombre y que en sus dos ediciones recayó sobre Marina Yuszczuk y Paula Pérez Alonso. (Télam)