Se dará a conocer mañana el veredicto por la muerte de una joven en un bar de San Miguel en 2020

El Juzgado en lo Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de San Martín dará a conocer mañana al mediodía el veredicto en el juicio que se le sigue al dueño y a la encargada del entonces bar-cervecería Zar de San Miguel por la muerte de Lucía Costa Osores, una joven de 18 años que en octubre de 2020 sufrió graves quemaduras tras la explosión de un brasero.

Había una tercera imputada, la mesera que ocasionó la explosión, pero debido a distintas diligencias que pidió su defensa y ante el paso de los días previstos para la suspensión de un juicio ya iniciado, la jueza Carolina Rubarth resolvió apartarla para no entorpecer el proceso, y está previsto que sea juzgada sola en 2024.

El debate oral comenzó el pasado 8 de septiembre con la declaración de seis testigos, y se desarrolló tal como estaba previsto, hasta el 6 de octubre cuando la defensora oficial de Priscila Lucca (que reemplazó a su abogado particular) interpuso un recurso para que una de las imputadas, la mesera que desencadenó el incidente, sea sometida a una pericia psicológica por considerar que no está en condiciones de afrontar el proceso.

Una vez que se resolvió el planteo, que indicó que sí estaba en condiciones de ser juzgada, la defensa volvió a solicitar otras medidas, lo que provocaba que se pasara otra vez a un cuarto intermedio, y en ese momento tomó la decisión de sacarla del juicio.

Las restantes audiencias continuaron con los testimonios previstos hasta que la semana pasada tuvo lugar la audiencia de alegatos, donde la fiscalía pidió 7 años de prisión; la querella cinco y la defensa de ambos acusados, la absolución.

Al juicio llegaron acusados Priscila Lucca, Carlos Eduardo Oliverio y Marina de los Ángeles Ramírez; la mesera, el dueño y la encargada por entonces del local gastronómico "Zar Burgers & Beers" de San Miguel, respectivamente, por los delitos "homicidio culposo y lesiones culposas".

El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2020, cuando Lucía Costa Osores, de 18 años, fue junto a un grupo de amigos a ese local gastronómico, ubicado en la calle Paunero 1189 del partido bonaerense de San Miguel, y antes de tomarles el pedido, la mesera se acercó y apoyó un bidón de alcohol cerca de un adorno que tenía fuego, provocando una explosión y posterior incendio.

El episodio quedó registrado en un video en el que se advierte cómo la empleada, junto a la mesa de los adolescentes con una botella o bidón, vuelca el líquido en un envase más pequeño y en cuestión de segundos se produjo una explosión y se incendió el salón.

Como consecuencia del siniestro, una decena de personas resultaron heridas, con lesiones de distinta magnitud y Lucía Costa Osores, que había sido trasladada al hospital Larcade de San Miguel, donde murió horas después.

La lectura del veredicto podrá seguirse a las 12 a través del canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el link https://www.youtube.com/watch?v=gXQ32uhhqBE. (Télam)