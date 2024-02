Se duplicaron los nuevos casos de dengue en una semana y refuerzan la prevención en Entre Ríos

La curva de afecciones por dengue en Entre Ríos se mantenía en ascenso, luego de que en la última semana se reportaron 138 nuevos casos de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes Aegypti, de acuerdo al balance del Ministerio de Salud provincial que reportó hasta hoy 308 personas afectadas y pidió "continuar con la prevención" con tareas de limpieza y descacharrado para evitar la proliferación del insecto.

Del total de casos registrados en 16 de los 17 departamentos de la provincia -con los principales picos en Paraná, Federación y La Paz-, 128 (41,5%) corresponden a casos autóctonos, 72 (23,4%) son importados y otros 108 se encuentran en investigación, explicó el Ministerio de Salud.

Los casos se detectaron en ciudadanos radicados en los departamentos de Paraná (87), La Paz (69), Federación (51), Concordia (31), Uruguay (14), Victoria (10), Colón (6), Gualeguay (4), Villaguay, Nogoyá, Diamante y Gualeguaychú (tres en cada distrito), un nuevo caso en Feliciano, otro en Tala, y 22 personas contagiadas que no residen en Entre Ríos.

"No hemos tenido casos graves y está absolutamente controlado, pero no significa que no se deba continuar con la prevención", apuntó días atrás el ministro de Salud, Guillermo Grieve.

Asimismo, el ministro recordó que en el 2023 se reportaron "800 casos", por lo que "está dentro de las posibilidades que aparezcan más casos", y recalcó la necesidad de "maximizar los esfuerzos para evitar más complicaciones".

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, remarcó que una vez que el virus se dispersa "sólo queda realizar acciones paliativas y diagnóstico", por lo que en lugares con circulación confirmada "no se requiere examen para confirmar la enfermedad".

En ese sentido, remarcó la importancia de "reforzar cuidados y recomendaciones", ya que "hay muchísimos casos donde la descacharrización se hace en patios y dentro del hogar, pero no en los techos", y que "es muy común" que las familias no eliminen cosas sino que "amontonan en otro lado".

Por eso, el Ministerio de Salud pidió vaciar, limpiar y cubrir recipientes que puedan acumular agua, eliminar criaderos de mosquitos, usar repelentes y ropa clara que cubra brazos y piernas, cambiar el agua de bebederos y desagües de aire acondicionado, cuidar el agua de las piletas, y evitar las plantas en agua.

Además, sugirió colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y proteger camas, cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras o tules.

"La prevención es responsabilidad de todos", indicó la cartera sanitaria, y resaltó que las medidas deben ser implementadas "de manera constante", ya que la "preocupación es que el 2024 sea otro año epidémico de dengue". (Télam)