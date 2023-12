Se elevó a "naranja" el nivel de atención del riesgo por tormentas en La Plata

La Municipalidad de La Plata elevó hoy el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) a "naranja" por la probabilidad de lluvias y tormentas en toda la capital provincial, algunas de las cuales podrían ser fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Hidrometerología local, se mantienen activas las tareas de prevención en la vía pública y el trabajo conjunto entre las distintas áreas operativas, con medidas que incluyen el relevo de objetos externos a las viviendas que puedan volarse, de ramas con riesgo de caída, y la desobstrucción de sumideros, conductos y caños de cruce.

Desde la Comuna se recomienda limpiar y revisar canalizaciones y desagües, permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

También, se solicita no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

El NAR "naranja" implica riesgo de anegamientos temporarios de vías de transporte, viviendas y comercios; posibles evacuaciones y concurrencia a puntos de encuentro; e interrupciones temporarias de comunicaciones, electricidad y tránsito.

Frente a ese contexto, las recomendaciones son prestar atención a la población vulnerable (niños, ancianos y personas con discapacidad); mantener a los animales en lugares protegidos; estar preparados para acudir a lugares seguros; y cortar el suministro eléctrico, de gas y de agua en caso de que ingrese lluvia al domicilio.

Para conocer información actualizada, se encuentra disponible la web https://clima.laplata.gob.ar/, que también cuenta con protocolos de actuación barrio por barrio.

Además, se pueden consultar las cuentas de Twitter 'ClimaMLP' y 'LaPlataMLP' y la de Facebook 'MunicipalidadDeLaPlata'.

En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911 y al 103 de Protección Civil, mientras que para realizar solicitudes o consultas está en funcionamiento el 147 y ante emergencias médicas en la vía pública, el 107 del SAME La Plata.

Está a disposición de los vecinos la app ‘Clima MLP’, la cual permite estar al tanto de las alertas meteorológicas emitidas por la Comuna y conocer el pronóstico en tiempo real, con las particularidades de cada una de las localidades. (Télam)