Se exhibe en Viedma la muestra "Los Papas en la historia" con imágenes de 1903

La exposición “Los Papas en la Historia” es una muestra que consta de 257 cartas postales decoradas a través de cromolitografías y que datan de 1903 son exhibidas en el Museo Salesiano “Cardenal Cagliero”, ubicado en la Manzana Histórica de la ciudad rionegrina de Viedma.

La muestra consta de imágenes desde el papa San Pedro a Leon XII y se encuentra abierta hasta Semana Santa del próximo año para ser visitada de martes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados, domingos y feriados de 15 a 19 con entrada libre y gratuita.

Las imágenes pertenecieron al Cardenal Juan Cagliero quien fue ordenado sacerdote el año 1875, y Don Bosco decidió enviarlo Jefe de la Primera Expedición de los Salesianos a la Argentina, en el año 1875.

Cagliero está considerado uno de las principales figuras de la Patagonia después del fundador de los Salesianos, además convivió con el santo Artémides Zatti y fue quien llevó a Ceferino Namuncura a Europa. Sus restos descansan en la Nave principal de la Catedral de Viedma.

El Director de Identidad Comunitaria y Patrimonio Histórico viedmense, Gustavo Malek, en dialogo con Télam indicó que, “las cartas postales se encontraron aquí en el museo estuvieron guardadas muchos años por y no han sido inventariadas”.

“Se trata de 257 tarjetas distintas estaban atesoradas dentro de un paquete y el estado de conservación fue excelente dado que estaban envueltas y no bien protegidas como debe ser”, explicó.

“Realmente son joyas de 1903 que las ha traído el cardenal Cagliero desde Roma y cada una de las tarjetas es de un papa distinto desde San Pedro a León XII que era el papa que había en esa época”, sostuvo Malek.

“Dada la belleza de cada una de las tarjetas que están hechas en litografía, algunas pintadas a mano, eran dignas de ser exhibidas en su primer momento en la ex capilla María auxiliadora de la capital rionegrina”, recordó el referente de Patrimonio histórico.

“Además la exhibición coincidía con el mes de la capitalidad de Viedma y con el mes que el cardenal Cagliero fue designado vicario apostólico de la Patagonia”, agregó Malek.

“Esto genero mucho entusiasmo en las personas que visitaban la muestra por eso decidimos trasladar parte de la exposición a la capilla privada del Cardenal Cagliero que está dentro del museo salesiano y estará exhibida hasta Semana Santa del año que viene”, adelantó.

“Para nosotros en gratamente que vecinas y vecinos como también aquellos que estén de paso por la ciudad se acerquen a visitar la muestra y a interiorizarse sobre la historia que forma parte de nuestra identidad”, completó. (Télam)