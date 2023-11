Se inaugurará "Sobre el arte de la novela", la primera muestra del escritor argentino Iosi Havilio

En el marco del ciclo "La Línea piensa", un proyecto curado por Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía que retoma la obra del escritor y artista Iosi Havilio desde una perspectiva disruptiva con libros intervenidos de todas las maneras posibles para reflexionar una pregunta inagotable, "¿Qué es una novela?", el 16 de noviembre se inaugura la muestra "Sobre el arte de la novela", en la Sala de Exposiciones Temporarias del Centro Cultural Borges.

Hasta el 18 de febrero, se podrá visitar la primera muestra de Havilio (1974), el filósofo, músico y escritor argentino que publicó las novelas Opendoor (2006), Estocolmo (2010), Paraísos (2012), La serenidad (2014), Pequeña flor (2015), Jacki o la Internet profunda (2018), Vuelta y vuelta (2019) y la reciente Buuuh! (2023). Muchas de ellas fueron traducidas al inglés, al italiano y al francés, entre otros idiomas. En la actualidad, Havilio se encuentra trabajando en su próxima novela y, mientras, dicta seminarios y talleres de escritura.

"¿Qué es una novela? ¿Una historia? ¿Una ficción? ¿Un delirio? ¿Otra realidad? ¿Una vida metida entre tapas? Papel, papel y papel. Tinta, cartón, plástico, hilo y papel. ¿Una novela es otra cosa que un sueño? ¿Una conversación al pasar? ¿La forma de un cuerpo? ¿Una caída? ¿Un cago de risa? ¿Una revolución? ¿Cualquier estupidez?", son algunas de las preguntas que recorre la exposición en la que se invita al espectador a cruzar el desierto o a perderse en la ciudad o incluso a encontrarse con la enfermedad o con el amor.

Los interrogantes se enfrentan con objetos que el artista pone a disposición en el espacio. Hay libros de su autoría en español, en hebreo, en serbocroata, en inglés, deshojados, reescritos, transfigurados, manchados con tinta, con betún y pintados con acuarelas.

También intervenidos con hachazos, aerosoleados o cortados con cutter, con tijeras. Otros están prendidos fuego, encolados, coloreados con lápices, espolvoreados de grafito pero también están aquellos que se encuentran tapados de ajos y cebollas, perforados con clavos y estacas, iluminados con redes, embadurnados con carbón y arcilla, libros resaltados, hervidos, acribillados.

"Sobre el arte de la novela es, antes, el título de una poderosa novelita de Fogwill que arranca hablando de las viejas madres. No pasa un día sin que se piense en ellas por un instante, todos, o casi todos los hombres", deja claro Havilio.

En ese texto, Fogwill dice que en la novela "está la historia, están la silla y la mesita de novelar, y sobreviene la intención de combinar algunas citas bajo palabreriles velos". De esta combinación parte Havilio para erigir su muestra. "De eso se trata esta muestra: de esa intención, de esa urgencia, de algunas otras combinaciones posibles, de palabras, más allá de las palabras, y, también, y sobre todo, de las viejas madres. Cómo que no", asegura el escritor.

"Una novela, leí por ahí, debe ser al mismo tiempo algo memorable, entretenido y novedoso. Que se recuerda. Que divierte. Que se muestra distinta y nueva cada vez. ¿Algo así, no?", se pregunta el artista que, según dice, "de tanto escribir, mirar, anotar, garabatear y dibujar, de tanto decir y de escuchar, de ciertas leyes absurdas y de una larga, larga, larguísima, vieja y joven frustración, surge esta aventura".

Por estos días, el escritor se encuentra presentando su última novela publicada por Entropía. "Buuuh!" es, según dice el subtítulo de este libro, un diario de rodaje. Sin embargo, también puede tratarse de varios diarios en los que registra impresiones sobre un posible fin del mundo, el fin de un amor, una película que no se deja filmar y también otro sobre lo normal y lo paranormal.

Lo interesante del diario es también su detrás de escena: se trata de un escritor que escribe mientras a su alrededor hay trípodes, mochilas, cámaras y un equipo de filmación. Pese al contexto, el escritor logra un método compositivo de afirmar y contradecirse, refutar constantemente y equilibrar las tensiones entre querer decirlo todo y quedarse sin palabras.

La exposición se podrá visitar el jueves 16 de noviembre de 14 a 20 horas, hasta el 18 de febrero en el Centro Cultural Borges ubicado en Viamonte 525 (Ciudad de Buenos Aires).

(Télam)