Se recibió en Corrientes la primera médica del pueblo wichí: "Quiero ayudar a mi comunidad"

Una joven formoseña se convirtió en la primera médica argentina del pueblo wichí luego de terminar en la provincia de Corrientes su carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y al concretar su logro destacó la importancia de la educación pública "con acceso para todos" y dijo que su sueño es regresar a su pueblo "para ayudar a mi comunidad".

Junto a su padres, compañeros y docentes universitarios, Sandra Toribio celebró la culminación de su carrera de Medicina, con una sonrisa plena, la bandera Whipala en alto y un objetivo claro: volver a Ingeniero Juárez, el pueblo ubicado al oeste de la provincia de Formosa donde nació ella y también sus padres para ejercer la profesión, "lo que me han enseñado, el arte de curar, en mi comunidad", dijo en diálogo con Télam.

La joven puso en valor el rol de la Universidad Pública y la importancia del Programa de Pueblos Indígenas (PPI) que se desarrolla en la UNNE: "Me ayudó tanto a mí y a muchos estudiantes de distintas comunidades indígenas", contó y agregó detalles del camino recorrido, los desafíos, los logros y sus proyectos a futuro.

Sandra, de 28 años, es la decimoprimera estudiante indígena egresada de la UNNE y la primera médica. Asegura que su gran objetivo cumplido tiene que ver con múltiples factores: el esfuerzo de sus padres que la enviaron a estudiar, su ejemplo "porque siempre fueron muy trabajadores y emprendedores", el acompañamiento del PPI y "mi gran esfuerzo".

"El Programa Pueblos Indígenas acompaña a los estudiantes de forma pedagógica, con psicopedagogas, con un tutor, que siempre es otro indígena que está más avanzado en sus estudios y con becas, que ayudan bastante, como la del comedor, por ejemplo", explicó Toribio.

Y agrega que ella es becaria del programa y ejerce ahora la función de tutora. "Estoy a cargo de los estudiantes de Medicina, especialmente los ingresantes, los vamos guiando, compartimos experiencias y los acompañamos hasta que puedan ser autónomos", contó.

"Eso es de gran ayuda porque, si bien es muy importante y es clave que la universidad sea pública y de libre acceso para todos, nuestra situación como pueblos indígenas es más difícil, el desarraigo es muy complicado y por eso también se entiende que no haya más estudiantes wichís y de otras comunidades", expresó a Télam la flamante médica.

Superados los desafíos, Sandra Toribio proyecta, dice que sus planes son hacer las residencias. "Me encantaría volver y ayudar a las comunidades, entender la visión de salud, observar las problemáticas e investigar", agregó.

"Quiero volver a mi tierra, volver a donde crecí y crecieron mis padres, volver a ser yo, porque estar lejos es desarraigarse", afirmó Sandra y añadió que partir de Ingeniero Juárez también significó para ella "no hablar mucho mi idioma y no vivir como indígena".

"Y a mí me encanta hablar en mi idioma, estar en mi pueblo, comer lo que se come allá, disfrutar de la naturaleza, regresar significa para mí, mucho más que trabajar de médica", aseguró.

Sobre sus aspiraciones, también dijo que incluyen a otros: "Me gustaría tener equipo, por eso incentivo a que estudien, porque nosotros somos los que vamos a solucionar nuestros problemas".

"El hecho de que nosotros nos hagamos cargo, va a ser un gran avance para nuestras comunidades", manifestó Toribio.

La joven formoseña rindió en Corrientes su última materia de la carrera de Medicina el pasado 15 de diciembre y hubo aplausos, alegría y muestras de afecto en la casa de altos estudios para la nueva médica del pueblo wichí egresada de la UNNE.

La profesora Adriana Luján, coordinadora del Programa Pueblos Indígenas, destacó el logro de la joven y mencionó: "No teníamos graduados en la carrera de Medicina, por lo que ella representa el fruto de las luchas que las comunidades indígenas sostuvieron por mucho tiempo".

"Sandra será sin dudas una valiosa referente, que aportará al desarrollo de su comunidad desde su formación como médica, pero también desde sus conocimientos ancestrales", expresó la referente de la UNNE en la publicación institucional que se difunde a través de la web https://medios.unne.edu.ar/.

"La educación es lo que cambia la vida", concluyó Sandra Toribio en declaraciones a Télam, ya recibida como la primera médica del pueblo wichí en egresarse de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en Corrientes. (Télam)