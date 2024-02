Se vendió por 10.000 euros el guion de la primera entrega de "La guerra de las galaxias"

El guion de la primera entrega de "La guerra de las galaxias" que usó el actor Harrison Ford para estudiar la letra se subastó hoy por casi 10.000 euros mientras que los planes de rodaje del inicio de la saga creada por George Lucas fueron vendidos por 4.400 euros.

Durante los meses que duró el rodaje en el Reino Unido de la primera entrega de la película, luego conocida como "Episodio IV: una nueva esperanza", el actor, en ese momento de 34 años, alquiló la planta baja de una casa por donde desfilaron otros protagonistas de la película como Carrie Fischer o Mark Hamill.

Al abandonar esa casa en Londres, dejó algunas pertenencias entre las que se encontraban el guión y el plan de rodaje que manejó durante los seis meses de trabajo en los estudios Elstree.

"Nadie esperaba por entonces que fuera a convertirse en la gran película que fue", explicó Jonathan Torode, de Excalibur Auctions, y jefe de subastas de una casa especializada en todo tipo de coleccionismo (trenes, coches, figuras de películas…) al diario El País de España.

"Parte del rodaje fue en el Reino Unido, que disponía de unas instalaciones magníficas, y otra parte en Túnez. Hoy nos referimos a ella todos como Episodio IV: una nueva esperanza, pero entonces se la conocía popularmente como La guerra de las galaxias a secas. Y Ford no era aún tan famoso como ahora, apenas había participado en un par de películas. La familia pudo conocerle bastante bien. Le invitaron al cumpleaños de su hijo, e incluso les compró algunas plantas para su jardín. Lo recuerdan como un tipo amable, limpio y ordenado", sostuvo Torode.

Junto al guion de la película, hay un par de copias del plan de rodaje y algunos apuntes técnicos del propio Ford. Además una carta de su agente en la que impulsa al actor para que firme un par de contratos que tenía pendientes, por la que se pide de salida unos cien euros.

Ford no apuntaba detalles personales reveladores, y su copia del guion está impoluta, lo que da una idea del modo de trabajo del actor. "Hemos contratado a varios especialistas que nos han confirmado que era la letra de Ford. Hay una nota, por ejemplo, en la que se apunta: 'Es la primera secuencia en la que Han Solo entra en la cantina', y otras que utiliza para recordar que ha quedado a cenar con algunos amigos", dijo Torode.

Todo lo que tenga que ver con la saga Star Wars genera expectativas descomunales y el responsable de la subasta aseguró que trabajan "mucho con todo lo que esté relacionado con La guerra de las galaxias. Somos especialistas en este tipo de material de colección. Y no para de crecer, es gigantesco".

Este guion original es el cuarto borrador revisado de un total de cinco, con fecha del 15 de marzo de 1976, y se había valorado inicialmente en 9,352 euros. Desde hoy está en manos de un comprador que reside en Austria. (Télam)