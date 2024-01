Semana del 15 al 21 de enero de 2024

Horóscopo del lunes 15 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes con expectativas altas en el plano financiero. Conquistas nuevas que les permitirán saldar deudas, comprar o invertir. Las parejas mirando hacia adelante. Momento de color: pera.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Beneficios que les llegan justo a tiempo dándoles mejorías en el plano financiero. Alivio. Apuestan a poder dejar de racionalizar tanto y soltarse con más espontaneidad. Momento de color: anís.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Reeligen sus decisiones luego de haber tenido ciertas dudas que los hicieron pensar largamente. Claridad y decisión. Etapa renovada con el espíritu elevado. Momento de color: azulino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se aseguran y consolidan arreglos, contratos, negociaciones. Hay mayor seguridad en el modo en que muestran sus afectos mejorando las relaciones. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Buscarán asesoramiento para poder dar los pasos pensados de manera más firme y segura. Se ramifican sus contactos en el plano social dándoles nuevas relaciones. Momento de color: verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Es importante darse cuenta de todo lo que tienen por delante y dejar atrás esas angustias o pensamientos negativos que los paralizaban. Renacer. Momento de color: plata.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Posibles roces o entredichos que sólo generan alejamiento o recelo. Los prejuicios u ofuscaciones sólo aparejan negatividad y mal humor. Limpieza. Momento de color: berenjena.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Abren otra puerta en el plano de las actividades apuntalándolos más en sus proyectos. A la par de ustedes las personas que creen en sus talentos. Momento de color: magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día con cierta sensación de crisis emotiva. Limpien sus culpas o pesos sobre sus espaldas y desde la espiritualidad perdonen y acepten. Transmutación. Momento de color: verde mar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aumento de expectativas y esperanzadas respuestas. Sus objetivos deberán seguir siendo importantes pero sin olvidar las otras cosas de la vida. Momento de color: aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aumento de oportunidades en el plano de las actividades. Cambios de trabajo o ascenso de posiciones. Logran encontrarse con esas personas que ansían. Momento de color: anaranjado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Alternarán esta jornada entre los trámites que deben hacer y las necesidades que se presentan en las familias. Positiva jornada con crecimiento interno. Momento de color: crema.

Horóscopo del martes 16 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Importa sobremanera poder lograr esos objetivos por los que tanto trabajaron o trabajan. La exageración siempre es negativa, denle a la vida el tiempo necesario. Todo llega. Momento de color: maíz.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Éxito profesional que les alegra el día dándose cuenta de la importancia de la perseverancia y el compromiso. Firmeza en el plano afectivo, verán las soluciones. Momento de color: azulino.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ganas de innovar y emprender algo que les gusta. Pongan su mejor energía y crean que l van a lograr. No se hagan cargo de cosas que no les pertenecen. Dejen crecer. Momento de color: malta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Jornada para encargarse de realizar las cosas atrasadas entre las que hay trámites. Sociedades con buen semblante, faltaría aclarar más cosas. Protección. Momento de color: azul acero.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Preguntas sin respuestas que les da cierta exasperación en los ánimos. Tómense el rato para observar a sus alrededores y aprecien la belleza. Todo llega, todo pasa. Momento de color: coral.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sienten que esperaron mucho tiempo y que dieron oportunidades varias. Si tienen que soltar suelten, si tienen que seguir, protejan sus emociones. Introspección. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Toma de decisiones que los alienta a poder alivianar sus cargas emocionales y de responsabilidades. Día de ordenamiento y de organización. Prolijidad. Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hacerse cargo de los errores es lindo y evolucionado para el espíritu. En el plano de las actividades procuren tener mayor focalización en sus objetivos. Momento de color: granate.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cierran un capítulo que les daba cierta preocupación o aspereza. En el plano de las actividades es una buena jornada para entrevistas y arreglos. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Novedades que les levantarán el ánimo. Requerirá de sus conocimientos y sentido de la responsabilidad poder consolidarse. Crecimiento. Momento de color: azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sabiduría interna que les dará la llave para salir airosos de inconvenientes que los impacientan. Jornada beneficiosa pero con desgaste emocional. Relajen y sonrían. Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Es bueno poder sentarse en una mesa para conversar con las intenciones de terminar con problemas. La espera con ansiedad negativa hace mal. Esperanza. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del miércoles 17 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buen miércoles arianos con bastante movimiento de cosas que se acomodan y ubican en sus lugares justos. Alternativas financieras que deberán pensar bien. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Invitaciones sociales o citas que los entusiasman y los ponen en contexto de poder lucir sus encantos y carismas personales. Autoestima. Velada especial. Momento de color: plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Desencuentros con tiempos algo dispares que les darían una jornada algo movida en el área de las actividades. Eso que no salpique su vida personal. Momento de color: granate.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se encontrarán con un día particularmente energético abriéndoles un abanico luminoso de posibilidades en todo sentido. Oportunidad. Momento de color: blanco brillante.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Llegan a ustedes versiones que no debieran asumir como ciertas. No olvidar que a veces se dicen cosas malinterpretadas o equívocas. Llamado a la realidad. Momento de color: cobre.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Momentos intensos en el plano afectivo que les generará cierta distracción afectando sus actividades. Usen su don racional. Busquen lugar libre para pensar. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día que se pone a prueba su capacidad de elección ante situaciones que ameritan tomar una. Conéctense con su fuero íntimo y proclamen. Momento de color: lacre.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Posibilidad de conocer nuevas personas que les encantarán. Atracción y nuevos brillos en aquellos que estén solteros. Parejas formadas, amor. Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Intenciones positivas hacia ustedes en entrevistas, reuniones laborales, convenios, contratos, pactos. Amor con progresos que los entusiasman. Momento de color: dorado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día interesante en el que habrán sorpresas que les augurarán expectativas más plasmables en el área de las actividades. Recuerdos que llegan con sonrisas. Momento de color: lima.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Diálogos y acuerdos con buena aspectación. Día que llega al atardecer con alegría y ganas de tener alguna salida que reconforte el espíritu. Plenitud. Momento de color: zafiro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Espíritu triunfante en comienzos y finales de situaciones exitosas. Pensamientos que les otorgan nuevos puntos de vista sobre el manejo de sus finanzas. Momento de color: amarillo.

Horóscopo del jueves 18 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Si comienzan el día con mal humor perjudican no sólo su bienestar sino también su salud. Es un trabajo constante el poder hacer la vida con tranquilidad. Momento de color: rojizo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Superación y avance sobre problemas. La simplicidad e las cosas las podemos captar si queremos. Ver en el otro su mejor parte y mostrar la nuestra hace de la felicidad. Momento de color: azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Buscarán en este día poder llegar a tiempo con sus trámites o gestiones. Las obligaciones que tengamos no tienen que ser a costa de nuestras tensiones. Aire. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Superación y empuje hacia sitios espirituales nuevos que no sabían que los tenían. Hurgar en nosotros mismos es descubrir un universo entero. Introspección. Momento de color: cian.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) No olvidar que las cosas que pasan tienen siempre su propio sentido y que obedecen al ritmo del Universo. Conciban la vida como un permanente descubrir. Momento de color: púrpura.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aparecen historias nuevas en las vidas afectivas de aquellos que estén sin pareja. Se mueven sensaciones que los sorprenden y atraen y van por más. Momento de color: rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día perceptivo en el que traen hacia ustedes conclusiones importantes que les harán dar un giro en sus vidas afectivas. Purificación. Recuerdos que pierden su peso. Momento de color: perla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con un jupiteriano jueves que les otorga fortaleza y hace resurgir sus energías potentes. Desarrollo y avance en las actividades. Persuasión. Momento de color: crema.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se apoyan en sus propias convicciones para salir a proponer y defender lo suyo. Alternativas nuevas que les darán las respuestas que esperan. Inspiración. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Viento a favor en gestiones y trámites de importancia. Firmas, aclaraciones, reencuentros comerciales que les dan paso a nuevas expectativas. Consolidación. Momento de color: plata.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sensación de hastío frente a molestias que les generan ciertas actitudes de personas de su entorno. Limpian y renuevan sus sentimientos y salen a vivirlos. Momento de color: lila.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos dejen de lado el mal humor y salgan con mayor soltura y liviandad a realizar sus cosas. Ser agradecido es una de las actitudes básicas y honorables. Momento de color: perla.

Horóscopo del viernes 19 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Viernes pleno con invitaciones sociales a las que deberán concurrir aún estando cansados. A veces tendemos a encerrarnos en nuestra propia rutina, salir es sano. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hoy con ganas de retomar algún sueño que quedó trunco. Siempre es interesante buscar hacer cosas en las que demostramos nuestros talentos. Iluminación y visión. Momento de color: violeta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos con un viernes algo fatigado pero con humor elevado gracias a mejoras económicas que les darían un alivio inesperado. Progreso y avance. Momento de color: verde mar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aptitud demostrada en entrevistas laborales abriéndoles puertas merecidas. Los consejos de sus amigos tómenlos con mucha apertura. Veracidad y revisión. Momento de color: maíz.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Las aspiraciones en el plano financiero son positivas pero deberán hilar fino para no equivocarse. La repetición de errores no hace falta. El fracaso, menos. Momento de color: arándanos.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos llega un viernes con buenas noticias en el plano familiar. Alegrías compartidas y enojos que se desvanecen sin querer volver. Transformación sana. Momento de color: lima.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos procuren no poner toda su energía en cosas que saben que es mejor perderlas. La vida es amplia en sus emanaciones, abran sus brazos. Momento de color: plateado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) En algún punto ustedes saben que ese amor no es correspondido. La propuesta del día es poder decir adiós sanamente. Apertura de caminos. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) En cierta manera eso que vieron perder hoy les manda una situación tanto más impactante y bella. Es neurálgico en ustedes espiritualizar, háganlo siempre. Momento de color: plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas con el empuje que los caracteriza, hoy arriban a conclusiones válidas y comprobadas que los lleva a resolver asuntos pendientes. Conclusión. Momento de color: avellana.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lucha interna en el plano sentimental que les da un día con mucha sensibilidad así como ganas de modificar y subsanar. Transmutan energías. Cambios. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Las cuestiones del corazón para muchos viento en popa. Los solos y solas podrían encontrar algo más que una simple cita o presentación. Esperanza que se cumple. Momento de color: azul.

Horóscopo del sábado 20 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos sábado para deleitar sus ojos con salidas que los relajarán. Un sinfín de pensamientos positivos les generarán personas que llegan a sus vidas. Amor. Momento de color: cian.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cuestiones del pasado vuelven como oleadas, trayendo cierta nostalgia y ganas de volver. Siempre es mejor tener la esperanza y expectativa sobre lo que viene. Futuro. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No estén angustiados por cosas inverosímiles que verán ser solucionadas durante el día. Aprovechen para organizar alguna salida o reunirse con amigos. Momento de color: verde mar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos sábado distinto para aquellos que estén buscando pareja, hay posibilidades de conocer personas especiales para ustedes. Día de amor para todos. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Vacación mental en este sábado que van a decidir dejar un poco de lado los problemas de la rutina y buscar tener una jornada especial con diversión o relajación. Alegría. Momento de color: rojizo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Lugar que se dan en este día reflexivo que los invita a verse realmente dentro suyo y reconocer las cosas que desean lograr en sus vidas. Plenitud. Momento de color: verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Jornada interesante con búsqueda de lograr objetivos que ansían hace tiempo. El amor es uno de ellos, propónganse sacar miedos y agregar tranquilidad. Momento de color: perla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Amplitud de actividades en este día movedizo y movilizador en todos los sentidos. Noticias que llegan, alegrías compartidas y espíritus altivos. Momento de color: plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Conquiste afectiva y nueva página en la vida de ustedes. Energía potente en esta jornada plena que lograrán tener y disfrutar. Comienzos. Momento de color: violeta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Luz en el camino al lograr dejar de lado pensamientos nocivos o tóxicos que sólo nos hacen mal y entorpecen nuestras vidas. Renovación de espíritu. Momento de color: blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con fuerza espiritual al momento de darse cuenta que hay que hacer pausas en nuestros días llenos de actividades. Reconocimiento y relajación. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos, dejen de lado las riñas con los suyos y busquen purificar más sus modos de relacionarse. Suelten no celen y realícense desde la plenitud de estar tranquilos. Momento de color: uva.

Horóscopo del domingo 21 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Seguridad afectiva en este domingo con energías complementadas entre sus familiares y sus parejas. Apuntalan vínculos y dejan atrás malos momentos. Momento de color: avellana.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Etapa que se prometen a ustedes mismos para poder alcanzar mayor bienestar en sus vidas, apelando a la propia voluntad de tener otros puntos de vista. Momento de color: arco iris.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Fíjense bien conectándose con sus verdaderos sentimientos para poder respaldar las decisiones que van a tomar. Es muy valioso poder decir la verdad. Plenitud. Momento de color: crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Optimismo desde el plano familiar dándoles un domingo calmo aún con preguntas o respuestas que se esperan. Sentirán apaciguados los nervios. Paz. Momento de color: verde bosque.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Permisos que se dan en esta jornada que tienta a poder dejar un poco de lado las inquietudes o responsabilidades diarias. Jueguen con la alegría de estar. Momento de color: turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Ánimos de romper o abrir barreras internas que frenan sus ansias de liberarse de pesos en sus espaldas. Sean quienes son, no teman ni se angustien. Momento de color: rosado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Momento que llega a ustedes una mejor capacidad energética para afrontar las vicisitudes que aparecen en la vida. Fortaleza y conexión con lo simple. Momento de color: manzana roja.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día con alegrías y distensiones emocionales. Logran comprender que siempre es mejor esperar y no obsesionarse con ideas o personas. Momento de color: durazno.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Vista interior afilada con la intuición al máximo para poder distinguir las verdades o intenciones reales de quienes les importan. Abren puertas nuevas. Momento de color: amatista.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Deciden por algo más atenuado en el plano afectivo aquellos que estén conociendo gente. Una cosa es la pretensión y otra lo que se les ofrece. Meditación. Momento de color: ónix.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Jornada con mucha intuición y creatividad teniendo los ánimos suficientes para sentarse a hacer planes para plasmar sus proyectos. Ánimos llenos de energía. Momento de color: amarillo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Halo de tranquilidad para pasar este día en el que podrían tener invitaciones sociales o familiares que les pondrán contentos. Renovación de ánimos. Momento de color: naranja dulce. (Télam)