Un total de 165 focos de incendios se mantenían activos esta mañana en distintas regiones de Chile, donde ya se reportaron al menos 112 personas muertas y son más de 26 mil hectáreas quemadas, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) trasandino.

Diversas comunas de la región de Valparaíso, O’Higgins y La Araucania se encuentran en estado de alerta roja y el presidente Gabriel Boric calificó la crisis como “la tragedia más grande desde el terremoto de 2010” que dejó más de 500 muertes.

En las comunas de Valparaíso y Viña del Mar se quemaron cerca de 8.500 hectáreas y se estima que entre 3.000 a 6.000 viviendas fueron dañadas, mientras que en las comunas de Quilpué y Villa Alemana el fuego ya arrasó 1.500 hectáreas y más de 100 viviendas fueron afectadas, según publica esta mañana en su portal el diario El Mercurio.

También hay varios focos activos en la región Metropolitana, en el centro del país, y en La Araucanía, hacia el sur.

El jefe de Defensa Nacional, contraalmirante Daniel Muñoz, sostuvo que por la información recibida hasta el momento habría “indicios” de “un patrón de comportamiento que indica que hay una planificación (…) algo orquestado y organizado”.

“Durante la noche se dieron varias denuncias de posibles amagos de incendio por desconocidos. Y tenemos la obligación ante todas las denuncias, ir. Y fuimos, con carabineros y con personal milita. Sobrevolamos toda la noche (…) y yo diría que la gran mayoría, por suerte, no generaron incendio. O sea, encontramos sospechosos en lugares abiertos, en forestas, etc. Y fuimos a los lugares y no había nada, por suerte”, declaró, según lo publicado por el diario chileno. (Télam)