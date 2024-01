Siguen evacuadas 232 personas por las lluvias en Corrientes

La cantidad de evacuados en localidades de Corrientes afectadas por abundantes precipitaciones disminuyó levemente, pero aún hay 232 personas alojadas en distintos centros de recepción y cientos de autoevacuados mientras continúa el estado de alerta de los organismos de asistencia, informó hoy el director de Defensa Civil de la provincia, Eulogio Márquez.

El funcionario provincial identificó como las zonas más complicadas a las localidades de Perugorría, Paso Tala y Palmitas, 245 kilómetros al sur de la Capital provincial, e incluyó también a Santa Lucía y Mercedes como las más afectadas por los anegamientos provocados por las lluvias.

En cuanto a Perugorría, Márquez dijo a Télam que los evacuados ascienden 45 y se suman a una importante cantidad de familias de la zona que decidieron dejar sus hogares.

En Santa Lucía, donde el desborde del río homónimo inundó varios barrios "y el agua en el interior de las casas superó los dos metros", dijo a Télam el intendente Norberto Villordo.

"Hoy tenemos 65 familias (más de 260 personas) alojadas en los dos lugares dispuestos para el albergue", detalló el jefe comunal, y agregó que "ascienden a 78 las familias (más de 300 personas) que se autoevacuaron".

Villordo explicó que "el nivel del agua está bajando, pero continúa dentro de las viviendas. Tenían dos metros de agua adentro, ahora tienen 1,40 metros, no pueden regresar aún, por eso la situación continúa igual".

En tanto, el director de Defensa Civil señaló que "si bien por estas horas va bajando, el pico de creciente se va desplazando e inundando otras zonas, por eso no descartamos que la cantidad de evacuados se mantenga o incluso podría aumentar en los próximos días".

Por otra parte, respecto de la asistencia, Márquez explicó que "hay un sistema que incluye a todas las áreas en estos casos de emergencia, que funciona de manera coordinada y automáticamente cada uno sabe lo que tiene que hacer".

"Defensa Civil trabaja en las evacuaciones, el Ministerio de la Producción en la asistencia a los pequeños productores, Vialidad en el mantenimiento del estado de los caminos, Salud en tareas de asistencia y preventivas y también Desarrollo Social y los Municipios", precisó el director de Defensa Civil.

Al respecto, también destacó "la gran solidaridad" que existe entre los pobladores de las zonas afectadas: "suman sus vehículos y su trabajo para ayudar voluntariamente en las evacuaciones".

Sobre las familias evacuadas y autoevacuadas, el funcionario explicó que en muchos casos ya no hay agua en el interior de sus viviendas, pero no pueden regresar hasta que no estén en condiciones, porque hay que fumigar, limpiar y en algunas zonas hasta potabilizar el agua".

"Pueden registrarse demoras para la vuelta a casa, porque el lugar de debe estar en condiciones para evitar riesgos", dijo Márquez a esta agencia.

Finalmente, el titular de Defensa Civil de Corrientes señaló que "si bien, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, cesó el alerta para Corrientes, los pronósticos van cambiando permanentemente".

"Se está registrando el fenómeno de El Niño y continuará hasta marzo", sostuvo Márquez respecto de la continuidad de las precipitaciones en esta provincia mesopotámica. (Télam)