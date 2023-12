Sobreviviente del temporal en Bahía Blanca: "Cuando vi que se caía me tiré abajo del escalón"

Una mujer que sobrevivió al derrumbe en el club Bahiense del Norte de Bahía Blanca y en el que de las 13 víctimas fatales estaba su primo de 26 años, relató que vio "cómo se infló el techo" y cuando se estaba por caer la pared del establecimiento se tiró "abajo del escalón de madera", gracias a lo cual no resultó herida.

"Cuando vi que se caía me tiré abajo del escalón de madera. No sé de dónde saqué tanta lucidez para actuar. Todos se tiraron para adelante, yo me tiré abajo de la tribuna, atrás. No puedo creer cómo no tengo nada", expresó la mujer, quien destacó que el tablón de la tribuna cayó encima de su espalda.

Se trata de Tatiana Ortega quien el sábado junto a su hija se dirigió a las instalaciones del club ubicado en la primera cuadra de la calle Salta para participar del festival de patín.

"Fuimos citados con mi nena por el profesor del club a las 19 horas, me llevó mi marido, nos dejó y me encontré con mi primo", dijo la mujer en referencia a Bryan Fernando Ortega, de 26 años, una de las víctimas.

"Sentimos que empezó a caer agua en nuestras espaldas, donde había papás de las nenas de patín, también en un lugar muy alto para poder ver el show", relató a la radio local La Brújula.

Ortega dijo que en un momento dado vio "cómo se infló el techo y se cae el paredón".

"Mi nena va los días de lluvia porque compite, nosotros somos de llevar a los nenes a las actividades y nunca vi que se haya inflado el techo como se infló", expresó, al indicar que estaba sentada en la tribuna donde cayó la pared.

Cuando observó que la pared se iba a caer, la mujer se tiró abajo de la tribuna.

"Se cayó el tablón de la tribuna encima de mi espalda con todos los escombros y cuando abrí los ojos solo respiraba polvo, estaba todo medio oscuro y había mucha agua", contó.

Luego se retiró "por las estructuras de las escaleras hasta poder salir a una de la punta de la tribuna y salir corriendo".

"Llamé a mi marido que estaba bien y ubiqué a mi hija que vio cómo se me caía todo encima", dijo.

Ortega volvió para buscar a su primo, quien estaba sentado al lado suyo, pero "ya estaba sin vida", al igual que otras personas, mientras que a "muchos heridos los estaban llevando al centro de la pista".

"Fue increíble salir de ahí, no tengo raspones ni nada", agregó la mujer al indicar que "fue un milagro" y que no lo podía creer.

"Por suerte todos los chicos de los clubes invitados y del club estaban un poco lejos del paredón que se cayó", afirmó.

Los restos de su primo fueron despedidos en una casa velatoria ubicada en la calle Estomba 255 y recibieron sepultura esta mañana en el cementerio municipal de Bahía Blanca.

También en otras de las salas de esa casa fueron velados los restos de Norma Gladys Nieto, de 61 años, otra de las víctimas del temporal.

A pocas cuadras de allí y en otra casa velatoria de la calle Mitre al 400 se llevó a cabo la despedida de Luis Alberto Perez, de 67 años; Juana Graciela Danszyt, de 67; Benicio Baldi, de 5 años y su padre Rubén, de 45, y Adriana María Contento, de 63, todos víctimas del derrumbe en el club Bahiense del Norte.

Tras el episodio, el intendente Federico Susbielles declaró el duelo municipal por 72 horas en todo el partido de Bahía Blanca en señal de respeto por las víctimas fatales de la catástrofe climática. (Télam)