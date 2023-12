"Sos un guerrero", le escribió "Dibu" Martínez a un niño que superó un tratamiento oncológico

Felipe, un niño de 6 años de Río Gallegos que finalizó hace un mes un tratamiento oncológico, recibió la Nochebuena con un mensaje a través de las redes sociales de su ídolo Emiliano “Dibu” Martínez que decía “sos un guerrero”.

"Sos un guerrero" escribió el arquero Campeón del Mundo con la Selección Argentina y actualmente jugador del Aston Villa F.C. de la Premier Ligue, en una historia de la red social Instagram que acompañó con tres corazones al compartir una nota del diario La Opinión Austral (LOA) de la capital santacruceña.

"Desde febrero de este año estamos en Buenos Aires, en el hospital Italiano por un tumor que tenía Feli, que ya terminó el tratamiento oncológico y está con la rehabilitación intensiva para poder retomar una vida entre comillas normal", dijo a Télam, Elbio Ramírez, papá de Felipe.

Según relató, el niño "empezó a comer y está avanzando con la nutrición para que le saquen la sonda nasogástrica y ahora tiene un par de intervenciones quirúrgicas más, que tienen que ver con extraerle del pecho un catéter por el que le pasaban la medicación".

"Con ‘Dibu’, desde que terminó el Mundial quedó fanatizado. Iba con la camiseta a la quimioterapia y se fue haciendo más fuerte esa parte cuando el tratamiento se puso muy duro, él necesitaba fuerzas de donde podía y eso sucedió", relató el Comisario de la Policía de Santa Cruz, quien es Jefe de la División Comunicación y Difusión.

Ramírez contó que Felipe, a mitad de tratamiento le escribió una carta a Dibu que tuvo repercusión en los medios locales, aunque no fue sino hasta anoche que “él compartió la historia del perfil de LOA” con una nota que “dio mi señora”.

"Nosotros intentamos por varios medios que Felipe pudiera recibir un saludo, un video, algo directamente de su ídolo y hasta ahora no se había dado. Ahora está muy contento con el mensaje de ‘Dibu’ en su historia de Instagram, y justo en la Nochebuena", destacó.

Felipe comenzó con dolores de cabeza, lloraba y comenzó a caminar con las piernas abiertas. En una consulta oftalmológica observaron que tenía una presión en el nervio óptico y en el Hospital Italiano le diagnosticaron un tumor en el cerebro.

El 15 de febrero, Felipe fue intervenido durante 5 horas por el equipo de neurocirugía oncológica pediátrico que extrajo el tumor en un 98%.

El resultado de la biopsia indicó que "era un meduloblastoma, un tumor cancerígeno en grado 4 que estaba avanzado y, además, la punción lumbar mostró que había células cancerígenas que se habían trasladado desde el tumor original".

"La buena noticia era que con un tratamiento agresivo tenía muchas posibilidades de cura. Nos aferramos a eso“, agregó la madre de Felipe, Andrea Rao, que superó un cáncer de mama en 2021.

"Lo vamos a enfrentar y él va a salir adelante, es otra batalla que tenemos que pelear. En el momento se te viene el mundo abajo, uno se aguanta cosas. Su vida de niño pasó a ser un hospital”, explicó.

La primera etapa consistió en 30 sesiones de radioterapia cráneo espinal, de lunes a viernes, y un total de seis sesiones de quimioterapia, una por semana.

Tras la primera etapa de tratamiento, se realizó una resonancia y comenzó la quimioterapia de mantenimiento, en total seis con internación, cada 21 días.

Para las sesiones de radioterapia, “Feli” tuvo que usar una máscara de protección para la cual eligió al personaje de Iron Man.

Y para quimioterapia, siempre se puso la remera del “Dibu” Martínez porque “me hace sentir fuerte y me recuerda los penales que atajaste ídolo“, le contó en una carta que le escribió, y en la que lo dibujó.

Cuando un paciente finaliza sus sesiones de quimioterapia toca la “campana de la valentía”. El 24 de noviembre fue el turno de “Feli”.

"El sonido es una esperanza para el que todavía está en el camino de que en algún momento se llega”, indicó Andrea.

La familia Ramírez Roa afronta la rehabilitación intensiva de Felipe, que se extenderá por dos meses, con ahorros y ayuda de amigos, y con un recurso de amparo contra el grupo de medicina Sancor Salud por falta de cobertura que fue apelado. (Télam)