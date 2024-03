Subastan en California un dibujo original de John Lennon

Un dibujo original de John Lennon, gran aficionado a las artes plásticas con las que solía reflejar momentos de su vida cotidiana e ideas que asaltaban su inconsciente, saldrá a la venta en California.

Este objeto de arte único, relacionado con la vida onírica del líder y fundador de The Beatles, se titula Dream 2 (Sueño 2), y muestra un monstruo rugiente agitando los brazos, a la derecha, mientras una figura que probablemente sea el propio Lennon se dirige a una puerta a la izquierda.

Sobre la puerta hay un grupo de cabezas, presumiblemente representando a sus fans, y una nota adjunta fecha el dibujo en 1976. En el reverso del dibujo, la viuda de Lennon, la artista Yoko Ono, ha escrito: "Con amor, Yoko Ono 2007", mucho después de su muerte en 1980.

El dibujo, que ofertará Analogr en la ciudad californiana de Glendale, forma parte de una subasta de recuerdos de The Beatles que incluye fotografías, carteles y ropa, consignó el sitio especializado británico The Art Newspaper.

La puja más alta por la obra de Lennon supera actualmente los 20.000 dólares, aunque aún no se ha alcanzado la reserva. Analogr organiza una exposición pública el sábado 2 de marzo, previo a la subasta.

En febrero de este año, un cuadro de 1966 titulado "Images of a Woman", realizado y firmado por los cuatro Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, salió a la venta en Nueva York con un precio estimado entre 400.000 y 600.000 dólares.

Mientras que en 2014, más de 100 obras, entre dibujos garabateados en servilletas, cartas manuscritas e ilustraciones de Lennon se subastaron en Sotheby´s, y fue la venta más grande de material original del amado Beatle.

(Télam)