Subastaron un Monet millonario pero que no superó el récord buscado

La pintura "Estanque de nenúfares", de Claude Monet (1840-1926), fue rematada anoche por la casa Christie's de Nueva York en 74 millones de dólares, muy por debajo del récord de ventas del maestro impresionista, en el marco de un mercado que "no está en su momento más alto" pero que conserva su "fuerza", aseguraron desde la institución.

Este lienzo -titulado "Le bassin aux nymphéas" (El estanque de nenúfares)- no logró superar el récord de venta de obras de Monet, tal como era la aspiración de la casa de subastas Christie´s.

Cuando la rematadora anunció la puesta a subasta de estos nenúfares de Monet, hace mes y medio, dijo que esperaba que el cuadro superara los más de 107 millones de dólares históricos que se habían conseguido en 2019 por otra obra del pintor francés en otra casa de subastas.

"Le bassin aux nymphéas" (1917-1919) es una de las pocas de ese período "de calidad museística que se conserva en manos privadas", dijo la especialista de la casa de subastas neoyorquina Imogen Kerr. Se trata de una de las innumerables obras que Monet dedicó a su jardín en Giverny, en Normandía, a unos 200 kilómetros al norte de París, al que pintó casi obsesivamente durante los últimos 25 años de su vida; y que desde 1972 había permanecido en las mismas manos.

"No es el momento más alto del mercado, pero éste sigue estando muy fuerte", dijo, por su parte, a la agencia de noticias AFP Emily Kaplan, responsable de las ventas de otoño del siglo XX en Christie's, sobre el remate que empezó el martes pasado y que terminará mañana, por el que espera recaudar entre 723 y 1.000 millones de dólares.

Si bien el precio de la obra del Monet estuvo lejos del récord de 107,7 millones pagados en 2019 por una tela de la serie "Meules" ("almires" en español, nombre que refiere a los fardos de paja de trigo formados en los campos después de la cosecha), ésta conservó el estelar del remate ante otros grandes maestros.

La puja de anoche incluyó desde un Bacon vendido en 52 millones, pasando por un (Mark) Rothko y un (Pablo) Picasso que rondaron los 46 y 43 millones, respectivamente, hasta una Frida Khalo de poco más de 8 millones.

Esas cifras son evidencia de la afirmación de Kaplan: La "Mujer dormida" de Picasso, subasta en 42,9 millones de dólares, estuvo muy lejos de los 139,3 millones logrados por Sotheby's en la víspera por su "Mujer con reloj", convirtiéndolo el segundo precio más alto conseguido por el artista malagueño fallecido hace 50 años, quien cuenta con al menos media docena de cuadros que han superado los 100 millones de dólares.

Otro ejemplo es el "Retrato de Cristina, mi hermana", de Frida Kahlo (1907-1954), vendido en 8,23 millones de dólares, que distó mucho de los 34,9 millones que pagó el argentino Eduardo Costantini, fundador del museo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), por la pintura de la artista mexicana "Diego y yo" en un remate organizado por Sotheby's en noviembre de 2021, que además convirtió a esa pintora en la mejor cotizada de Latinoamérica.

La puja sobre los nenúfares de Monet devolvió a escena los paisajes de estanques que el artista impresionó pintó por casi 30 años, con los que se embarcó incluso en grandes obras como los paneles que forman una suerte de "Capilla Sixtina del Impresionismo" exhibidos en el Museo de la Orangerie de París.

El último récord de subasta alcanzado por Monet fue en mayo de 2019, cuando Sotheby's vendió el paisaje "Meules" por 110,7 millones de dólares. En ese momento, el cuadro encarnó el precio más alto jamás alcanzado por una obra del impresionismo, consignó el medio especializado Arts News. En mayo de 1986 había sido vendido por Christie 's Nueva York en 2,53 millones de dólares.

